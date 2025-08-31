英超｜曼城作客1：2反負白禮頓吞兩連敗　 韋斯咸止頹末段連入3球挫森林凱旋 (23:17)

曼城今晚（31日）英超作客雖藉前鋒艾寧夏蘭特打開紀錄，卻被白禮頓中場占士米拿及巴贊古達下半場各建一功，作客以1：2反負及錄得兩連敗，賽後3戰續得3分，而開齋的「海鷗」則得4分。至於開季兩連敗的韋斯咸則在末段7分鐘內連入3球，作客以3：0大勝諾定咸森林，這場開齋波亦令帥位高危的主帥樸達暫可鬆一口氣。
英超今晨賽果方面，上周中聯賽盃次圈被英乙甘士比淘汰的曼聯，藉敵軍中場祖舒古倫在27分鐘擺烏龍，以及新兵前鋒麥比奧莫於57分鐘開齋，一度以2：2打和分別55和66分鐘破門的「升班馬」般尼，卻最終憑般奴費南迪斯補時6分鐘以12碼絕殺，主場以3：2險勝和取得聯賽首捷暫得4分。
開季兩連捷的熱刺被般尼茅夫於開賽5分鐘偷襲得手，主場以1球飲恨，也錯過了登頂機會；無鋒可用的紐卡素作客只能悶和升班馬列斯聯0：0仍未開齋，賽後僅得兩分在下游掙扎；愛華頓則在曼城借將基亞利殊兩獻助攻下，作客以3：2力挫有韓將黃喜燦建功的狼隊。
另從曼聯簽入翼鋒阿歷真度加拿祖的車路士，昨晚挫富咸後證實新兵前鋒利安戴納掛彩勢須長唞，於是終止已身在德國的尼高拉斯積遜外借拜仁慕尼黑的交易，而積遜陣營已拒絕返英。
