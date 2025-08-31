網球｜美網惜敗志氣未損　黃澤林：證有力跟世界前20球手抗衡 (15:09)

世界排名第173位的香港網球男單首席球手黃澤林（Coleman），今晨（31日）在美國網球公開賽第3圈與世界排名第15位的俄將羅比夫激戰5盤，終以盤數2：3惜敗。這名21歲港將回顧這趟夢幻旅程，認為即使此戰未竟全功，仍證明自己能與世界前20位好手抗衡，提醒自己要保持自信，繼續向世界前百名目標進發。
黃澤林這仗登上美網「大看台」場館，並從世界排名曾高達第5位的羅比夫身上取得兩盤，終以6：2、4：6、3：6、6：4、3：6飲恨。縱然跟勝利擦身而過，Coleman還是保持正面，認為已在比賽裏證明自己，「我看到自己有潛力，可以嚇倒那些大牌球員。之前還在打挑戰賽，如今能打進美網第3圈，和世界前20球員激戰5盤，證明我有能力和他們抗衡」。
黃澤林早前訂立今年打入世界前100名的目標，經過美網的成功後，他亦從中提升信心，「我愈來愈接近，證明了自己可以做到，要繼續相信自己」。黃澤林明晨將會返港，9月12至14日為港隊出戰台維斯盃世界2組，對手是烏茲別克隊。
晉級16強的羅比夫，則形容這場為時3小時10分鐘的比賽非常艱苦，「Coleman 毫無畏懼，非常進取。我一開始表現不佳，被他壓制，必須每球都拼盡才能扭轉戰局」。他透露本月初出戰辛辛那堤公開賽前與Coleman對練時曾遭對方「毀掉（destroyed）」，「這令他今天更有信心，打得特別出色」。
