即時體育

港超｜東區升班首戰賽和10人九龍城　鐘樂安後備演處子戰　盼證明新東家非弱隊 (20:24)

新一季港超「升班馬」東區今午（31日）在深水埗運動場迎來首戰，面對大半場10人應戰的九龍城，雙方最終悶和0：0。主帥吳偉超對取得第一分表示收貨，此戰後備上陣的新兵中堅鐘樂安則坦言外界或把東區視作今季港超最弱球隊，但相信全隊會證明有力競爭。

以上季港甲第8名升班的東區，此戰正選包括入籍兵門將保羅、後衛艾里奧、理文借將翼鋒張憙延等；日前加盟的大港腳中堅鐘樂安則列後備。第2季征戰港超的九龍城，則有3名巴西籍新外援卡里奧卡、基斯和雷仙奴，與大埔借將峇夏比處子戰擔正。

東區雖為港超新軍，但此戰1142名入場球迷中，不乏手持紙牌道具打氣的該隊支持者，並在開賽5分鐘獲得首次埋門，塞爾維亞籍中場安迪禁區頂施射，被九龍城門將袁皓俊撲出。九龍城之後取得較多攻勢，14分鐘卡里奧卡接應雷仙奴角球頭槌頂高。26分鐘前鋒卡朗禁區附近勁射，保羅擋出底線。然而九龍城進佔上風之時，韓援後衛姜浚賢41分鐘因拉扯半單刀狀態的東區翼鋒華仙，球證翻看視像裁判（VAR）後向其出示紅牌驅逐，大半場時間以10人應戰。

兩軍半場互交白卷，取得人數優勢的東區換邊後保持控球，但未能製造威脅攻門；鐘樂安60分鐘入替楊焯鈞。九龍城67分鐘迪高趁對手解圍不遠，禁區外勁射中柱。79分鐘東區前場右路博得罰球，安迪主射中楣彈出。雙方最終悶和0：0，新球季首戰各得一分。

東區升上港超首戰有分落袋，吳偉超指出球隊作為備戰時間最少的一隊，即使未能把握人數優勢全取3分仍感滿意，「我們季前訓練合共不足20日，踢了5、6場友賽，難與傑志、大埔、理文這些磨合多年的強隊比較。陣中不少外援初戰港超，需適應天氣、場地等，這仗為他們帶來很好的經驗」。他另透露，球隊尚有新外援前鋒明天抵港，期望對方稍作適應提升攻力。

東區周三將在高級組銀牌再鬥九龍城，當中5名球員（華仙、簡柏庭、鐘樂安、楊焯鈞和黃靖然）分別被徵召踢國際賽。曾在內地聯賽征戰和執教的吳偉超笑言自己也未試過季初4日2戰，「這對雙方球員都很大挑戰，沒有這個必要，你看大埔首戰已傷了兩人。不過球隊一切都服從賽制，只能盡力適應」。

今夏約滿離開傑志的鐘樂安，在球季開鑼前選擇東區作為下家。他對今仗保持清白身感到高興，並在解釋加盟決定時說：「此前跟高志超（球會副主席）和朱志光（體育總監）交談，向我解釋了球隊計劃。大家可能會覺得東區是今季最弱的球隊，但時間會證明一切，期待在這季幫助球隊」。他透露自7月為港足出戰東亞盃後，一直有訓練、健身和跑步維持狀態，並感謝香港足總允許其使用訓練設施，甚至跟隨港足梯隊訓練，讓他一路準備9月國際賽期，一路等待球會接洽。

九龍城今季把原任主教練的陳銘剛調任顧問，並採用教練團共同領軍制度，出場名單主教練顯示為邱梓洋。陳銘剛此戰和總監何信賢在看台作壁上觀，賽事期間與九龍城教練團成員配戴通訊設備保持溝通。何信賢指出，陳銘剛作為超級青年聯賽球隊港峰的負責人，被指身分有衝突；即使會方持不同觀點，但為遵從足總條例未能在後備席指揮，承認「有主教練會好啲」。

同日另一仗，高力北區雖開賽19分鐘被港會鋒將陳柏熹攻破大門，但換邊後由外援艾路保利達和雲尼素斯各入一球，主場以2：1反勝。

