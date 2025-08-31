港超｜東區升班首戰賽和10人九龍城　鐘樂安後備演處子戰　盼證明新東家非弱隊 (20:24)

以上季港甲第8名升班的東區，此戰正選包括入籍兵門將保羅、後衛艾里奧、理文借將翼鋒張憙延等；日前加盟的大港腳中堅鐘樂安則列後備。第2季征戰港超的九龍城，則有3名巴西籍新外援卡里奧卡、基斯和雷仙奴，與大埔借將峇夏比處子戰擔正。

東區雖為港超新軍，但此戰1142名入場球迷中，不乏手持紙牌道具打氣的該隊支持者，並在開賽5分鐘獲得首次埋門，塞爾維亞籍中場安迪禁區頂施射，被九龍城門將袁皓俊撲出。九龍城之後取得較多攻勢，14分鐘卡里奧卡接應雷仙奴角球頭槌頂高。26分鐘前鋒卡朗禁區附近勁射，保羅擋出底線。然而九龍城進佔上風之時，韓援後衛姜浚賢41分鐘因拉扯半單刀狀態的東區翼鋒華仙，球證翻看視像裁判（VAR）後向其出示紅牌驅逐，大半場時間以10人應戰。

兩軍半場互交白卷，取得人數優勢的東區換邊後保持控球，但未能製造威脅攻門；鐘樂安60分鐘入替楊焯鈞。九龍城67分鐘迪高趁對手解圍不遠，禁區外勁射中柱。79分鐘東區前場右路博得罰球，安迪主射中楣彈出。雙方最終悶和0：0，新球季首戰各得一分。

東區升上港超首戰有分落袋，吳偉超指出球隊作為備戰時間最少的一隊，即使未能把握人數優勢全取3分仍感滿意，「我們季前訓練合共不足20日，踢了5、6場友賽，難與傑志、大埔、理文這些磨合多年的強隊比較。陣中不少外援初戰港超，需適應天氣、場地等，這仗為他們帶來很好的經驗」。他另透露，球隊尚有新外援前鋒明天抵港，期望對方稍作適應提升攻力。

東區周三將在高級組銀牌再鬥九龍城，當中5名球員（華仙、簡柏庭、鐘樂安、楊焯鈞和黃靖然）分別被徵召踢國際賽。曾在內地聯賽征戰和執教的吳偉超笑言自己也未試過季初4日2戰，「這對雙方球員都很大挑戰，沒有這個必要，你看大埔首戰已傷了兩人。不過球隊一切都服從賽制，只能盡力適應」。

今夏約滿離開傑志的鐘樂安，在球季開鑼前選擇東區作為下家。他對今仗保持清白身感到高興，並在解釋加盟決定時說：「此前跟高志超（球會副主席）和朱志光（體育總監）交談，向我解釋了球隊計劃。大家可能會覺得東區是今季最弱的球隊，但時間會證明一切，期待在這季幫助球隊」。他透露自7月為港足出戰東亞盃後，一直有訓練、健身和跑步維持狀態，並感謝香港足總允許其使用訓練設施，甚至跟隨港足梯隊訓練，讓他一路準備9月國際賽期，一路等待球會接洽。

九龍城今季把原任主教練的陳銘剛調任顧問，並採用教練團共同領軍制度，出場名單主教練顯示為邱梓洋。陳銘剛此戰和總監何信賢在看台作壁上觀，賽事期間與九龍城教練團成員配戴通訊設備保持溝通。何信賢指出，陳銘剛作為超級青年聯賽球隊港峰的負責人，被指身分有衝突；即使會方持不同觀點，但為遵從足總條例未能在後備席指揮，承認「有主教練會好啲」。

同日另一仗，高力北區雖開賽19分鐘被港會鋒將陳柏熹攻破大門，但換邊後由外援艾路保利達和雲尼素斯各入一球，主場以2：1反勝。