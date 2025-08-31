明報新聞網
即時體育

泰王盃｜港足決選點兵23人出征　勞烈斯相隔一年獲召　茹子楠孫銘謙落選 (12:01)

中國香港足球代表隊明早出發前往泰國北碧府出戰泰王盃，足總今早（31日）公布23人大軍名單，當中並無新面孔。過去一年飽受傷患困擾的中甲延邊龍鼎後衛勞烈斯，則繼去年9月斐濟三角賽後，相隔一年再度入圍港足決選。兩名中超兵孫銘謙和茹子楠則落選。

這次港足名單中，保留中超兵陳晉一、李小恆、周緣德和安永佳等18名東亞盃大軍成員。因傷缺席東亞盃的翼鋒艾華頓、中場余在言，以及當時因無合約在身的射手洛迪古斯和後衛亞歷斯祖同樣重新入選，其中洛迪古斯不在初選名單。港足主帥韋斯活是次僅挑選兩名門將出征，分別為隊長葉鴻輝和謝家榮；名單上共有8名外流球員，全數在中超或中甲效力。

而在初選名單中，未入圍決選13人包括天津津門虎翼衛孫銘謙、正養傷的梅州客家後衛茹子楠及青島海牛翼鋒黃皓雋3名中超兵，以及昨首次為愛沙尼亞頂級聯賽球會塔林卡列夫後備上陣的前鋒米高。同樣名列大港腳初選的中甲陝西聯合中場馬希偉、重慶銅梁龍翼鋒吳宇曦，以及冠忠南區中場趙聡悟，則較早前已入選港足U22，明晨隨隊出發阿聯酋備戰U23亞洲盃外圍賽。

港足明早出發前往泰國，9月4日泰王盃首戰硬撼伊拉克隊，並視乎該仗勝負9月7日則轉戰決賽或季軍戰，對手將是東道主泰國隊或斐濟隊。

港足泰王盃決選名單

門將：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）

後衛：鐘樂安（東區）、周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、賓紀文（深圳青年人）、勞烈斯（延邊龍鼎）

中場：陳俊樂（傑志）、艾華頓（理文）、李小恆（山東泰山）、余在言（石家莊功夫）、費蘭度、顏卓彬、尼高拉斯（大埔）

前鋒：洛迪古斯（東方）、祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬、黃威（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、陳肇鈞（大埔）

