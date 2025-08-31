網球｜黃澤林美網激戰逾3小時僅負羅比夫盤數2：3　與16強擦身而過 (05:18)

現時世界排名第173位的黃澤林今屆美網外圍賽連過3關破天荒殺入正賽，並在首兩圈先後淘汰世界排名前百位的對手，殺入第3圈後初次在美網第3大球場、可容納逾8125人的Grandstand球場，挑戰曾世界排名最高排第5位的俄籍名將羅比夫。

首盤初段雙方處於試探階段「on serve」，黃澤林於第6局把握第一次破發分即成功打破對手發球局，拉開局數4：2。第8局他再把握羅比夫多次回球失誤落網及出界，戰至「刁時」後再破發，先贏一盤6：2。

次盤第2局黃澤林再藉羅比夫多次對板失誤一度再有破發機會，惟羅比夫在場內發泄情緒後連續取分保住不失。戰至第7局黃澤林屢次上網未能嘗得甜頭，反被羅比夫把握機會率先破發，終以4：6告負被扳平盤數。

黃澤林在第3盤初段表現下滑，首局即被對方以「love game」破發，第3局他再度面臨兩次被破發危機，幸而隨即提升一發及底線表現下戰至「刁時」力保不失。惟其後受制羅比夫表現全面提升，未能平反敗局之餘，更於第9局再遭破發，以3：6再輸一盤。

其後Coleman找治理員按摩肌肉後表現回升，在第4盤首局有3次破發機會，並戰至「刁時」藉羅比夫關鍵時刻發球雙錯誤，率先破發，其後他一直保持優勢，終贏6：4追平盤數，須打決勝盤。

踏入決勝盤黃澤林在第4局一度面臨被破發危機，但在現場廣東話打氣聲下他及時回勇，並透過「刁時」取勝，他更鼓動現場球迷為自己助威提振士氣。惟羅比夫在第6局再度主動出擊並成功破發，其後Coleman力戰下未能追「break」，終輸3：6，結果力戰3小時10分鐘後以盤數2：3僅負，雖無緣殺入16強，但已寫下香港男將在大滿貫正賽圈歷來最佳成績。

相關報道：

網球｜黃澤林盤數3：1淘汰禾頓 破天荒殺入美網男單第3圈

網球｜黃澤林稱美網再過關夢想成真 第3圈惡鬥羅比夫無壓力「只需享受」