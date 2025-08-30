明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

排球｜香港女排亞洲東區賽4強不敵國家隊　明鬥韓國爭季軍 (23:17)

亞洲東區女子排球錦標賽今（30日）在灣仔伊利沙伯體育館上演4強賽，主場出擊的中國香港代表隊在尾場力戰1小時19分鐘後，直落3局不敵衛冕兼平均身高達1.87米的國家隊，明午2點半轉戰季軍賽迎戰韓國隊力爭踏上頒獎台；後者在另一場頭場4強同樣直落3局負中華台北隊。面對身高的劣勢，港隊隊長余映姿卻形容這場比賽「好玩」，「讓我們嘗試打『牆壁』，好像訓練反應一樣」。

今屆賽事共有6隊參賽，分別為擁主場之利的港隊、國家隊、中國澳門、韓國、蒙古及中華台北隊，港隊被編入A組，經過分組賽後以1勝1負獲次名晉級4強。港隊今晚在尾場對B組首名出線的國家隊，觀眾席不斷響起「香港加油」的打氣聲下，首局初段一度與由U21球員組成、平均年齡僅有19歲的國家隊打成4：4平手，惟國家隊中段逐漸掌控形勢，令港隊以15：25先輸一局。

港隊在次局雖追至僅差1分，國家隊也有隊長李晨瑄因傷退下火線，但面對平均身高高出16厘米的劣勢下，難以突破防線，以16：25再失一局，落後至局數0：2。第3局港隊開局即陷入被動，落後至3：11，總教練郭建全其後再決定換出部分主將下，以7：25落敗，終輸局數0：3。值得一提的是，外流葡萄牙的港隊主攻手詹穎琳獲得全隊最高8分。

港隊隊長余映姿賽後坦言球隊在進攻方面確實因對手擁有明顯身高優勢而顯得吃力，但她並未因此感到壓力，反而形容比賽經驗「好玩」，並笑言：「我們一向以練習防守為主，本地聯賽亦甚少有機會模擬這類高大對手，這次比賽讓我們嘗試打『牆壁』，好像訓練反應一樣，希望未來能多與這類對手比賽」。

回顧分組賽硬碰中華台北和蒙古隊的表現，余映姿再提及球隊在一傳和防守方面已達到賽前目標，「對方雖快攻和速度帶來很大威脅，但我們在多次來回球中都沒有放棄」。余映姿又欲在明天繼續保持有快攻的配合，「希望是一場出現很多來回球、每個觀眾對每一球都看到拍爛手掌的比賽」。

另邊廂，A組首名的中華台北隊在頭場4強以25：15、25：21、25：13，直落3局輕取B組次名的韓國隊，明午5點半將與國家隊在決賽爭冠。

女排世界賽方面，近兩屆盟主的塞爾維亞隊雖在16強落後予荷蘭隊局數0：2下連取兩局扳平，但仍在決勝局輸11：15，無緣達成三連霸；早前勇奪今年世界女排聯賽總決賽冠軍的「世一」意大利隊，則在16強以直落3局輕取德國隊，與同樣直落3局擊敗泰國隊的日本隊，雙雙闖入8強。

其他報道：

港超｜新兵韋利安化身「帶刀侍衛」　理文補時逼和大埔2：2

相關字詞﹕排球 女排 香港女排 中國女排 亞洲東區女子排球錦標賽 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞