港超｜新兵韋利安化身「帶刀侍衛」　理文補時逼和大埔2：2 (22:04)

大埔今仗正選盡用6名巴西籍外援，另今夏從傑志來投的38歲港足老將費蘭度演處子戰。理文正選則僅派5名外援，上季香港足球先生巴科爾、重返港超的米基爾、哥達、杜素諾夫和基高里全屬新兵。

率先取得攻勢的是客隊大埔，守將杜國榆4分鐘長傳予盧卡斯，後者左腳施射斜出。理文9分鐘則由此戰擔任左閘的李毅凱傳中，黃威門前加腳僅被大埔門將謝家榮門前拍出。理文17分鐘中堅杜度接應黃威開出角球，頭槌攻門高出；30分鐘再有角球攻勢，艾華頓頭槌頂中柱，這次杜度近門連番補射後得手，先開紀錄。更令大埔堪憂的是，主力射手盧卡斯因傷退下火線，由新加盟的澳洲籍添中鋒姆高夫斯基入替，半場落後0：1。

大埔換邊後由陳肇鈞入替羅振庭，前者50分鐘被基高里踢跌博得12碼，添姆高夫斯基操刀中鵠扳平，加盟首戰即有進帳。大埔之後58分鐘伊高沙托尼禁區頂勁射，被理文門將陳嘉豪撲出。添姆高夫斯基62分鐘再施展「怪腳」撞入，但越位在先被判無效。然而大埔戰至79分鐘，仍靠陳肇鈞接應費蘭度傳中，力壓李毅凱頭槌頂入。理文遭反超後大舉壓前放手一博，後備入替的韋利安補時階段3次起腳無果，但在補時11分鐘接應艾華頓角球頂入，協助理文逼和大埔2：2。

理文扳平功臣韋利安今夏從九龍城加盟，此戰後備上陣一如上季化身「帶刀侍衛」，他笑言這就是他的風格，很高興處子戰就為新東家貢獻，「作為後衛當然要先專注防守，入球機會來到時，就會好好把握」。他又特別強調不會因此得意忘形，「我會時刻保持集中，我的生活都投放在理文這個家，就繼續努力準備下仗」。

大埔今仗在劣勢下一度反先，最終卻跌回兩分。主教練李志堅認為賽果不算壞，盧卡斯和尾段負傷的隊長加比爾情况更讓其擔心，「一開波就擔心球員傷，第一場波就傷兩名大將，這肯定是大問題。不過還是很欣賞整隊態度，希望繼續保持，一步一步行」。他又再次替自己抱不平，不認同網民稱大埔兵源過剩的說法，「人們說大埔陣容太多人，我覺得好奇怪。現在已少了10名球員，或者我應該請夠40人，別人又會說我『好有錢』」。

至於同日另一仗，標準流浪憑後衛梁煒烽和射手劉智樂在19及22分鐘各入一球，作客香港仔運動場以2：1擊敗由陳潤潼28分鐘追近的冠忠南區。

