全運｜中超深圳新鵬城主場承辦全運3項目　光明國際馬術中心舉行馬術賽獲馬會支援 (21:26)

深圳市體育中心體育場將於全運舉行男子足球U18與U20組別及射箭項目；毗鄰的深圳市體育中心體育館，則舉辦群眾項目飛鏢，競技、群眾項目及殘特奧會3項羽毛球比賽。

深圳市體育中心運營管理體育工藝負責人呂佩蕾昨向香港傳媒表示，體育場翻新後於今年3月再次正式啟用，由原本可容納約3.2萬人的綜合性體育場，改造成現可坐4.5萬名觀眾的專業球場，場內多達4個熒幕，初期規劃是按照世界盃球場標準去設計和建造；至於擴建為可容納1.5萬人的體育館，上蓋為開合屋蓋，呂佩蕾解釋可因應情况在8小時內，將室內籃球場快速轉換成冰球場作比賽。

此外，體育中心範圍內正興建一間酒店，呂佩蕾稱預計下月初前完工便可試業，確保在全運11月9日開鑼前能夠全面開放公眾使用。他補充，體育中心位於「品字形」的三角地段，每一邊角都有深圳地鐵站，分別為體育中心、八卦嶺及黃木崗站，認為非常方便香港市民北上來看全運比賽。

另邊廂，今年2月正式使用的深圳市光明國際馬術中心，將於11月10至19日舉行全運馬術盛裝舞步及場地障礙項目，佔地5萬平方米，包括約有800個座位的馬術主賽場、室內外訓練場及馬房等，場館部分起用木結構建築及屋頂，下月18至21日將辦馬術測試賽。深圳市光明區科學公園則承辦全運馬術三項賽。香港賽馬會為今屆馬術賽提供場地設計、馬匹福利、馬房管理、賽事服務保障、反興奮劑及宣傳與社區活動等技術支援，賽事期間將派出獸醫和馬術專家團隊提供專業支援，並無償借出專業設備等。

明報記者 余瑋 深圳直擊

