即時體育

港超｜傑志開鑼戰1：0小勝東方　鄭展龍頭槌建功　稱為新季帶來好開始 (23:19)

新一季港超今晚（29日）開鑼，揭幕戰獲2706名球迷入場。傑志憑中場鄭展龍上半場頂入全場唯一入球，以1：0小勝東方響頭炮。功臣鄭展龍賽後形容入球為新球季帶來好開始。新帥卡迪朗亦笑逐顏開，即使認為球隊有改善空間，仍道出取得首勝的重要。

東方此戰名單只有4名外援，分別為韓籍新援後衛具滋龍、回流港超的前理文巴西籍翼鋒基華尼頓、蘇格蘭籍後衛賀爾和西班牙籍中場馬高斯，17歲翼鋒高銘浩亦擔任正選。傑志則有兩名原籍英格蘭的守將慈英和比提，今夏取得特區護照後首以本地球員身分上陣；兩名西班牙外援利亞拿和阿祖安，則與從北區加盟的巴西中場肯迪演「地標」。

今季再迎換血的傑志，上半場大部分時間壓制對手。鋒將阿祖安早段兩度攻門，分別被東方中堅梁振邦和具滋龍擋走。東方戰至28分鐘靠基華尼頓左路突破後起腳，角度欠奉被傑志門將王振鵬沒收，錄得首個射門。一路主導控球權的傑志，35分鐘由鄭展龍接應慈英傳中衝前頂入打開缺口；傑志完半場前再有肯迪腳踢頭頂，均被東方門將葉鴻輝雙手化解，半場以1：0領先。

東方換邊後搶回較多攻勢，最具威脅的埋門有梁振邦接應梁冠聰傳中，左腳勁射中楣彈出。傑志66分鐘由後備入替的鋒將祖連奴禁區頂試射，皮球急墜葉鴻輝仍能飛身撲走。今季主打年輕化的兩隊，下半場陸續派遣生力軍；傑志有陳丞臻和張堯軒後備入替，東方則換入蕭政和王飛揚。東方最後10分鐘大舉壓前，當中90分鐘前場博得罰球，馬高斯主射被王振鵬撲走。傑志最終守住1：0勝果，新球季旗開得勝。

今夏接掌傑志的西班牙籍主帥卡迪朗順利摘首勝，賽後談及此戰時說：「這是讓人瘋狂的比賽，上半場我們踢得比對手好，但未能把握機會殺死球賽，還有很大提升空間。下半場對方踢得更好，我們需要防守陷入困難。然而我還是很高興，因為贏得第一場比賽很重要。」被問到領先1球時大膽換入年輕小將，他提到是對球員的絕對信任，「不會無條件給予機會，他們必須準備好。這讓所有後備和青訓球員知道，只要表現好就有機會」。

曾在2018年亞冠盃「一球成名」的鄭展龍，此戰繼2022／23年球季首戰10：0大勝深水埗後，近3年再為傑志在聯賽建功，賽後獲頒此戰最佳球員。他形容這個入球為新球季帶來好開始並增強信心，但承認今仗59分鐘抽筋退下火線是美中不足，「自己要再畀心機改善，球員都會想留在場上踢足90分鐘」。傑志過去兩季均以第4名失望作結，他認為球隊今季踢法更為整體，「上年也是踢整體，但默契可能爭少少」。昔日同在傑志出道的青訓隊友何振廷、顏卓彬先後離隊，鄭展龍解釋為何一直留守時，承認自己是重感情的人，「可能到其他球隊更多機會，但我始終在這裏長大」。

東方縱然首戰輸波，主教練盧比度仍滿意球隊展現競爭力，「對手有好球員、好教練，因此掌控了戰局。不過我們的球員還是帶着勇氣向前，還有一些入球機會。或許我們這晚不值得贏，但樂見麾下在場上競爭」。

