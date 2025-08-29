網球｜黃澤林稱美網再過關夢想成真　第3圈惡鬥羅比夫無壓力「只需享受」 (16:34)

黃澤林再次寫下生涯里程碑，他賽後回應勝利時難掩喜悅之情，「這是所有網球手的夢想，在大滿貫賽事中一路走下去。我還在消化當中，因此需要冷靜下來，但我十分興奮」。作為拿度網球學院門生，他在記者會上被問到有否收到「校長」拿度來電祝賀，他無奈笑說：「我還未看過電話，但相信正被各人信息轟炸了。」

不論紐約現場還是地球另一端香港，都有不少香港人為Coleman送上支持。他再次表明代表香港的榮幸，「我並沒視之為理所當然，這是無上榮譽」。他呼籲球迷第3圈繼續支持，「因為你們每一句加油及支持都推動我下場繼續努力，尤其在艱難關頭幫助我好多」。Coleman又透露正聯絡父母，希望他們從香港親臨捧場，他們分別是學校校長和教師，正為新學年準備，相信他們還是會盡量抽空來」。

黃澤林第3圈將硬撼世界排名第15位的俄將羅比夫，曾連續兩屆在ATP香港公開賽男雙與對方較量的他，形容對方力量大得「殺死皮球」；惟他強調心態保持放鬆、享受比賽，「若事前告訴我會與羅比夫交手，我也不會相信！已打入第3圈，不用思考太多，只需走到場內，感受美網賽場帶給我的氛圍」。