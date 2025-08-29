網球｜黃澤林盤數3：1淘汰禾頓　破天荒殺入美網男單第3圈 (02:07)

此仗現場續有大量Coleman球迷入場力撐，並不時以廣東話喊出「加油」、「好嘢啊」、「信自己」等打氣語句，更有球迷展示印有港足隊徽的「香港勁揪」打氣牌助威。

戰情方面，首盤雙方互破對方兩次發球局，結果激戰至決勝局後黃澤林贏細分7：5，先贏一盤7：6。他在次盤第4局率先破發，並一度拉開局數4：1。戰至第8局時禾頓一度有4次破發機會，但Coleman憑出色的第一發球搶攻得分屢次化解危機，終透過「刁時」取勝，再贏一盤6：2。

第3盤黃澤林續展示近期更多變的打法，除了不時上網及放短球，亦不時藉對方上網時打出超身球及「笠波」取分，並戰至第7局一度領先40：0下成功破發。惟隨後一局即被禾頓破發重回「on serve」後，更於末段多次對板時無壓力失誤，於關鍵的第10局再被破發，以4：6被對方追回一盤。

黃澤林在第4盤次局雖然率先被破發落後局數0：2，但他沉着應戰，隨即還以顏色在第3局破發，其後更在第7局再下一城重奪領先優勢，結果Coleman再贏一盤6：4奠勝，激戰3小時1分鐘後以盤數3：1淘汰禾頓殺入第3圈，將與世界排名第15、曾在去年香港公開賽奪冠的27歲俄籍名將羅比夫爭入16強。