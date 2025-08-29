明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜黃澤林盤數3：1淘汰禾頓　破天荒殺入美網男單第3圈 (02:07)

世界排名第173位的21歲港隊一哥黃澤林（Coleman），今晨（29日）首度出戰美國網球公開賽男單正賽次圈，最終力戰逾3小時後以盤數3：1擊敗世界排名第85位的澳洲籍球手阿當禾頓，破天荒殺入第3圈（32強），再寫大滿貫踏入公開賽年代以來香港男將最佳成績。

此仗現場續有大量Coleman球迷入場力撐，並不時以廣東話喊出「加油」、「好嘢啊」、「信自己」等打氣語句，更有球迷展示印有港足隊徽的「香港勁揪」打氣牌助威。

戰情方面，首盤雙方互破對方兩次發球局，結果激戰至決勝局後黃澤林贏細分7：5，先贏一盤7：6。他在次盤第4局率先破發，並一度拉開局數4：1。戰至第8局時禾頓一度有4次破發機會，但Coleman憑出色的第一發球搶攻得分屢次化解危機，終透過「刁時」取勝，再贏一盤6：2。

第3盤黃澤林續展示近期更多變的打法，除了不時上網及放短球，亦不時藉對方上網時打出超身球及「笠波」取分，並戰至第7局一度領先40：0下成功破發。惟隨後一局即被禾頓破發重回「on serve」後，更於末段多次對板時無壓力失誤，於關鍵的第10局再被破發，以4：6被對方追回一盤。

黃澤林在第4盤次局雖然率先被破發落後局數0：2，但他沉着應戰，隨即還以顏色在第3局破發，其後更在第7局再下一城重奪領先優勢，結果Coleman再贏一盤6：4奠勝，激戰3小時1分鐘後以盤數3：1淘汰禾頓殺入第3圈，將與世界排名第15、曾在去年香港公開賽奪冠的27歲俄籍名將羅比夫爭入16強。

相關字詞﹕黃澤林 美網 美國網球公開賽 網球 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞