明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超｜東方傑志開鑼戰碰頭　陣容年輕化鬥心不變　新季增設聯賽盃不設外援上限 (22:51)

港超明晚（29日）8時揭開戰幔，兩支傳統勁旅東方和傑志將在旺角大球場舉行的開鑼戰正面交鋒。兩軍新球季陣容同樣主打年輕化，惟陣中球員挑戰列強的決心不變，務求打響頭炮壯聲勢。

東方vs.傑志 旺角大球場  周五晚上20：00開賽  票價：$100/50（港台電視32台直播）

上季聯賽第3的東方，今夏有應屆香港足球先生兼神射手巴科爾轉投理文，還有馬希偉、亞歷斯祖和賓紀文離隊北上發展。球隊新援包括前理文翼鋒基華尼頓、年輕中場劉君正和前鋒張廣然等，並延續培養小將方針。相隔一季重返港超的基華尼頓賽前說，即使兩軍陣容變化大，但大戰氣氛依舊濃厚，「在我眼中傑志還是香港最強隊伍之一。東方換血後還是貫徹原有風格，絕對有力一戰」。

傑志近兩季僅列第4歷盡失意，今夏告別費蘭度、鐘樂安等主力後銳意年輕化，從青年軍提拔的小將陳丞臻、張堯軒和李兆軒在泰國季前熱身賽均受重用；後衛慈英和新兵比提先後取得特區護照，今仗首以本地球員身分登場。陣中大港腳鋒將祖連奴提到新球季希望帶領「藍鳥」捲土重來，「我想協助傑志贏回錦標，目標是與全隊共同努力，個人榮譽只是次要」。他又形容對東方是眾人期待打吡戰，成為開鑼戲碼更添意義。

此外，足總今日公布各項盃賽抽籤結果和首圈賽程。今季增設不限外援上限的聯賽盃，首圈將在9月6日展開，首仗由大埔對陣東方。高級組銀牌則在9月3日和9月10日舉行首圈，戲碼分別是九龍城對東區，以及大埔對冠忠南區。

相關字詞﹕體育 港超 東方 傑志 開鑼 編輯推介

上 / 下一篇新聞