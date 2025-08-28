港超｜東方傑志開鑼戰碰頭　陣容年輕化鬥心不變　新季增設聯賽盃不設外援上限 (22:51)

東方vs.傑志 旺角大球場 周五晚上20：00開賽 票價：$100/50（港台電視32台直播）

上季聯賽第3的東方，今夏有應屆香港足球先生兼神射手巴科爾轉投理文，還有馬希偉、亞歷斯祖和賓紀文離隊北上發展。球隊新援包括前理文翼鋒基華尼頓、年輕中場劉君正和前鋒張廣然等，並延續培養小將方針。相隔一季重返港超的基華尼頓賽前說，即使兩軍陣容變化大，但大戰氣氛依舊濃厚，「在我眼中傑志還是香港最強隊伍之一。東方換血後還是貫徹原有風格，絕對有力一戰」。

傑志近兩季僅列第4歷盡失意，今夏告別費蘭度、鐘樂安等主力後銳意年輕化，從青年軍提拔的小將陳丞臻、張堯軒和李兆軒在泰國季前熱身賽均受重用；後衛慈英和新兵比提先後取得特區護照，今仗首以本地球員身分登場。陣中大港腳鋒將祖連奴提到新球季希望帶領「藍鳥」捲土重來，「我想協助傑志贏回錦標，目標是與全隊共同努力，個人榮譽只是次要」。他又形容對東方是眾人期待打吡戰，成為開鑼戲碼更添意義。

此外，足總今日公布各項盃賽抽籤結果和首圈賽程。今季增設不限外援上限的聯賽盃，首圈將在9月6日展開，首仗由大埔對陣東方。高級組銀牌則在9月3日和9月10日舉行首圈，戲碼分別是九龍城對東區，以及大埔對冠忠南區。