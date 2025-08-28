明報新聞網
即時體育

羽毛球｜鄧謝配世界賽負印度組合無緣8強　李卓耀不敵印尼星將基士堤16強止步 (19:30)

羽毛球世界賽今（28日）在法國巴黎上演各項目16強賽事，其中世界排名第5的港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪與排名第17的印度隊組合加比拿／塔妮莎卡絲度激戰63分鐘後，以局數1：2告負，無緣8強。

鄧謝配賽前僅與對手交手1次，是在今年4月的亞洲賽混雙8強，當時他們以直落兩局晉級，並一路過關斬將，最終成功殺入決賽，首次榮膺亞洲冠軍。

鄧俊文／謝影雪今仗雖中段一度領先9：5下被加比拿／塔妮莎卡絲度連取5分反超，但雙方之後鬥得緊湊，尾段更打成19 ：19，鄧謝配結果連贏兩分，以21：19先下一城。兩隊亦在次局初段以3：3平手，惟加比拿／塔妮莎卡絲度緊接打出8：0攻勢，拉開至11：3下，以21：12扳平局數。來到決勝局，鄧謝配局初曾領先6：4，但其後連丟4分失去優勢。兩隊後來四度打成平手，惟鄧謝配在12：12時再失4分，最終以15：21告負，局數1：2落敗無緣8強。

男單方面，港隊一哥李卓耀硬撼印尼隊好手祖拿坦基士堤，首局大部分時間落後之下，曾力追至17：17平手，惟基士堤之後連取3分「叫糊」，李卓耀即使再連取兩分，也難阻基士堤拿下決勝分，先輸19：21。李卓耀次局再陷入苦戰，尾段更被連奪8分，再負9：21，直落兩局不敵基士堤。

其餘港隊代表方面，世界排名第17的「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖今午於女雙16強面對世界排名第3的日本隊「志松組合」志田千陽／松山奈未，後者將在今屆世界賽完結後分道揚鑣，雙楊配結果力戰41分鐘後，以13：21、16：21惜負，無緣8強；首次合作出戰世界賽的另一支港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕則在次圈面對「世二」的馬來西亞隊組合陳康樂／穆拿里塔蘭陷入苦戰，終以直落兩局17：21、14：21落敗，未能晉身16強。

羽毛球世界賽 法國 巴黎 港隊 鄧謝配 鄧俊文 謝影雪 李卓耀 祖拿坦基士堤 楊雅婷 楊霈霖 志田千陽 松山奈未

