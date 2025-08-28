明報新聞網
即時體育

籃球｜東方銀牌首輪挫漢友　楊和回巢任領袖角色稱新挑戰　滿貫大勝自力下月鬥南華 (23:14)

香港東方今晚（28日）在香港男子籃球高級組銀牌賽首輪，雖首節大幅領先21分下被漢友在中段反超前7分，仍憑今季回巢的後衛楊和及今季由上季甲一聯賽總冠軍南華轉投的林民淇合共貢獻43分下，領銜以97：80擊敗漢友，下圈對手將是上屆銀牌賽冠軍永倫與晉龍的勝方。

僅以10人陣容應戰的東方，今仗迎來粤港澳全運會中國香港U22男子5人籃球代表隊主力、曾赴美升學的楊博文（Ivan）首次亮相本地賽場，甫開賽東方共有6名球員貢獻得分，助首節尾段一度拉開至21分差距，並以32：15大幅領先。惟漢友在次節火力全開，主將黃裕杰與趙鍵鋒在單節分別攻入12分，帶領球隊打出30：14攻勢，追近至45：46，半場僅落後1分。

漢友下半場第3節雖憑黃裕杰與趙鍵鋒手感火熱，一度反超7分，但東方隨即採取「Box-One」防守策略成功壓制對方火力，重新以70：64取得領先。進入末節，東方穩住陣腳，終勝97：80晉級；漢友則跌入負方組將對崇德飛鷹。漢友的趙鍵鋒全場射入7個三分球攻下27分，黃裕杰亦有21分進帳。

對於今屆銀牌賽肩負起陣中「老大哥」兼領袖角色，楊和賽後坦言這就是一個全新挑戰，「以往我在南華時還是年輕球員，但現時成為了『大哥』，這班隊友都很有天賦，只是需要不斷學習與成長」。林民淇則形容自己表現一般，「防守方面仍有進步空間，未來希望能持續保持中距離的威脅性，在防守為球隊帶來正面影響。我也希望自己能夠變得更強壯，未來有機會擔任大前鋒的位置」。

尾場方面，滿貫12人上陣皆有貢獻得分，包括美籍新援威廉斯及中鋒惠龍兒奪得全場最高22分，以101：55大勝今季升班馬自力，將在下月7日與南華爭晉級。

香港東方 香港男子籃球高級組銀牌賽 楊和 南華 林民淇 漢友

