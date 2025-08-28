籃球｜東方銀牌首輪挫漢友　楊和回巢任領袖角色稱新挑戰　滿貫大勝自力下月鬥南華 (23:14)

僅以10人陣容應戰的東方，今仗迎來粤港澳全運會中國香港U22男子5人籃球代表隊主力、曾赴美升學的楊博文（Ivan）首次亮相本地賽場，甫開賽東方共有6名球員貢獻得分，助首節尾段一度拉開至21分差距，並以32：15大幅領先。惟漢友在次節火力全開，主將黃裕杰與趙鍵鋒在單節分別攻入12分，帶領球隊打出30：14攻勢，追近至45：46，半場僅落後1分。

漢友下半場第3節雖憑黃裕杰與趙鍵鋒手感火熱，一度反超7分，但東方隨即採取「Box-One」防守策略成功壓制對方火力，重新以70：64取得領先。進入末節，東方穩住陣腳，終勝97：80晉級；漢友則跌入負方組將對崇德飛鷹。漢友的趙鍵鋒全場射入7個三分球攻下27分，黃裕杰亦有21分進帳。

對於今屆銀牌賽肩負起陣中「老大哥」兼領袖角色，楊和賽後坦言這就是一個全新挑戰，「以往我在南華時還是年輕球員，但現時成為了『大哥』，這班隊友都很有天賦，只是需要不斷學習與成長」。林民淇則形容自己表現一般，「防守方面仍有進步空間，未來希望能持續保持中距離的威脅性，在防守為球隊帶來正面影響。我也希望自己能夠變得更強壯，未來有機會擔任大前鋒的位置」。

尾場方面，滿貫12人上陣皆有貢獻得分，包括美籍新援威廉斯及中鋒惠龍兒奪得全場最高22分，以101：55大勝今季升班馬自力，將在下月7日與南華爭晉級。

