全運｜廣東賽區90%沿用現有場館升級改造　翻新舊場館　構思全運後持續發展開放公眾使用 (21:21)

明報記者 余瑋 廣州直擊

全運會組委會港澳工作協調部副部長、中共廣東省委港澳辦副主任張志華，在廣州向香港傳媒分享籌辦全運及殘特奧會準備情况，歸納3個字「新、大、多」，分別指今屆首次粵港澳3地共同承辦，分別於廣州和深圳兩城市舉行開幕禮及閉幕禮，預計今屆有全國3.6萬名運動員及4.5萬名義工，參賽運動員超出去夏巴黎奧運的1.05萬人，全運及殘特奧會分別有57及46個比賽項目，屬歷屆規模最大，以及賽事分布多達19個城市，因而不建集中選手村，推動3地融合。

今屆105個比賽場館有89個在廣東，香港和澳門分佔9和7個。張志華稱廣東賽區比賽場地超過90%為現有場館再升級改造，如11月9日舉行開幕禮及田徑場館的廣東奧林匹克體育中心，增設了導航系統協助觀眾在可容納8萬人的場地快速找到自己座位，又透露火炬傳遞時其中一棒由機械人負責，將科技融入辦賽，「發揮廣東作為人工智能的大省」，並通過智能通關人臉識別等技術，確保公路單車賽等跨境賽事選手和觀眾過關流程順暢。

全運廣州賽區執委會副主任、廣州市政府副秘書長朱小燚出席另一活動後亦向港媒談及，今屆講求簡約不會建新場館，舉行全運及殘特奧會開幕禮的廣東奧體中心及天河體育中心，早於2001年及1987年全運已使用，「這些場館經歷了全運、亞運等國際體育賽事的洗禮，但是場館不怕老，我們用少量投入把它們品質提升，引發出新的活力」，如天河體育中心外圍現有跑道供市民跑步，「對舉辦大型體育賽事的內地城市來說，重要的使命就是把場館繼續使用。如天河體育中心經過幾十年後，還會做大型演唱會和嘉年華，基本上已改造成和周邊街區很好融在一起。所以體育場館是大型體育賽事留給主辦城市的非常寶貴資源」。

廣東奧體中心游泳跳水館將舉行全運跳水及男子水球項目，華南理工大學建築設計研究院、奧體中心改造項目經理黃光銳稱，跳水館為2010年廣州亞運興建，有4300個座位，今次只作修繕外牆、跳水台，翻新機電裝置，並改造水處理系統採用活性濾料，去年5月起動工，去年底已完成改造，引述參加測試賽的運動員，反映水質舒適，「很多運動員和觀眾進來後，收到評價是看不出是舊場館，感覺很新樣子」。

全運過後，部分場館將會開放公眾以可持續發展，黃光銳舉例，奧體中心內的賽事執行指揮中心，完賽後將會改造成全民健身活動中心；中心2樓的封閉平台，事後將會拆掉木牆變成有跑道的半戶外空間，開放予市民跑步或做運動，場館增加的綠化空間，日後可作公園用途，「我們前期設計改造時，已考慮場地在全運後怎麼用」。

