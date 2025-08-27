世運｜港隊成都世運寫歷史佳績　港協辦歡迎儀式祝賀　武術總教練展望世界賽續交穩定表現 (22:35)

港隊在今屆世運會收穫3金2銀1銅，寫隊史最佳成績，在獎牌榜排名第29位亦創新高。斬獲2金1銀的武術港隊則成為最大贏家，包括楊頌熹、沈曉榆分別在男子太極拳太極劍全能、女子長拳劍術槍術全能項目奪金，男將張溢霖亦在散打70公斤級摘銀。

港隊武術總教練黃志光認為今屆成績令人驚喜，「其實我們這幾個運動員都比較成熟，今年經歷了世界盃、亞洲盃，再到世運會，逐漸進入更好狀態」。他特別提到沈曉榆經歷「過山車」式的起落之後收穫寶貴經驗，「她曾在亞洲盃失手，但輸了也警醒她去反省，把握機會在這次世運重拾金牌」。他又提及港將張溢霖實力比其決賽對手韓國隊宋基哲更勝一籌，但欠缺主動與金牌失之交臂，「他很謙虛，我們不斷培養他增強自信心」。港隊本周六將赴巴西參加世界賽，黃志光對港將頗有信心，但強調不會施加獎牌壓力，「只希望他們穩定發揮」。

此外，空手道「世一」劉慕裳在女子個人形為港隊摘下今屆首金；滑水港將鄭俊軒則在男子尾波衝浪獲銅牌；首戰世運會的飛航運動代表關竣仁也在無人機競速獲得亞軍。現年17歲的關竣仁兩年前進入港隊，日常訓練需自費在廣州租農地用作為訓練場地，仍在備考文憑試的他開學後每周末需往返粵港，坦言交通費亦無津貼。他期盼贏取獎牌後能令更多市民認識這項運動，「也希望政府可以多些支持和重視，主要在場地方面」。

港隊代表團團長黃寶基總結指，今屆是首次透過港協暨奧委會組成代表團參賽，又指運動員的良好表現已為此舉作出正面回應，但坦承仍存改進空間。無人機競速等非傳統項目在今屆表現亮眼，他在被問及會否加大支持時表示：「我們一如既往地支持所有體育項目均衡發展，無論過往成績如何，希望我們的支持可讓運動員持續有好表現。」

