全運｜廣東賽區打造「科技賦能」　提供無人駕駛汽車往返服務　微納米製冷塗料降室溫 (22:15)

由粵港澳全運會和殘特奧會廣州賽區執委會指導、廣州日報報業集團聯合香港體育記者協會今午（27日）在廣報中心共同舉辦的「香港記者看廣州全運科技」交流活動，參觀及體驗將於全運廣東賽區運用的大灣區企業新科技，包括體驗無人駕駛汽車、空中移動充電機器人，以至檢查觀眾入場的智能機器狗。
明報記者 余瑋 廣州直擊
活動安排8間大灣區科技企業展示將於全運應用的創新科技。廣州自動駕駛企業「小馬智行」將於賽事期間廣東賽區安排100輛無人駕駛汽車，為公眾提供圍繞比賽場館及主要酒店等往返交通接駁服務，透過手機程式即時預約。小馬智行公共關係負責人戴敦峰認為，無人駕駛汽車最大優點是安全、駕駛更穩定。
「中科開創」展示空中移動充電機器人，在舉行全運開幕禮的廣東省奧林匹克體育中心等場館停車場，為智能車緊急充電；「視源電子」則展出在場地巡邏的智能機器狗。
此外，廣州市香港科大霍英東研究院展示「微納米製冷技術」塗料，將用於全運義工服務站外牆以降低室內溫度；還有助行與保護腰部的外骨骼裝備、AI中醫即場分析身體狀况等健康科技，供後勤人員及觀眾應用。
全運廣州賽區執委會副主任、廣州市政府副秘書長朱小燚出席活動後表示，今屆其一目標要打造「科技賦能」的全運及殘特奧會，前期已投入500萬人民幣，並要實現「簡約、安全、精彩」3大辦賽要求。
