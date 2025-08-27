明報新聞網
即時體育

全運｜國家隊13歲滑板少女鄭好好生日願望惠州主場奪金　鄭母稱女兒奧運過後心態如初 (19:15)

巴黎奧運國家隊最年輕參賽運動員鄭好好，這名本月才13歲的滑板少女，將於今年底第二度參與全運會，今年生日願望希望在惠州這個恒常訓練的熟悉主場收穫全運滑板金牌。鄭媽媽稱即使奧運過後，女兒還是一如既往享受玩滑板。

明報記者 余瑋 廣州直擊

鄭好好於2021年陝西全運及去夏的巴黎奧運，分別以9及11歲成滑板項目及國家隊年紀最小的運動員，隨即成為該屆焦點為人熟悉。今次她在廣東省二沙體育訓練中心接受香港傳媒訪問期間，巧遇回家鄉訓練的國家隊跳水巨星全紅嬋，對方更趁熱鬧上前主動拿出手機，跟年輕5歲的鄭好好自拍合照。

粵港澳全運會將於11月10至11日於惠州體育學校舉行滑板項目賽事，上屆全運得14名的鄭好好，3年前由中山搬到有多個專業滑板場的惠州方便省隊訓練，由家出發到訓練基地只需3公里車程，她也高興地稱「練完就可很快回家」，今次在主場出戰全運也倍感親切，「在惠州和廣州比賽有安心感覺，畢竟在這訓練了兩年。本月生日時許了很多願望，其中一個就是希望可拿到全運冠軍。最近也在學很多新動作和一些『大招』，希望可在全運使出來」。

鄭好好7歲開始玩滑板，首戰奧運得第18名後，稱「人生經歷多了一點」，自覺現在比賽不會分外緊張。為備戰全運，她現在每天平均訓練5小時，受訪時隨身攜帶的滑板，僅使用一個月板面已有不少損耗，亦承認臨近全運期間，難免要向學校請假多一點以專心備戰。相比奧運時長高了不少，好好不擔心因而影響動作靈敏度，「畢竟有些動作之前已經很熟練」。

鄭好好的母親王哲為支援女兒除了舉家到惠州，也擔任廣東省滑板隊的翻譯，以便隨時陪伴女兒左右。鄭媽媽回想當初讓女兒上好幾個運動興趣班，最終挑選感覺好好最喜歡的，然後堅持至今，「她小時候很好動，很喜歡戶外運動，當時我看到滑板時，直覺她應該會喜歡，就給她嘗試」。她認為滑板運動能鍛鍊小朋友「耐挫力」和提高「逆商」，「其實滑板90%時候都會失敗，過程中可啟發遇到困難時如何解題、如何堅持下去的思路和勇氣」。

鄭媽媽也感覺女兒奧運過後一如既往享受玩滑板，「對她來說就是去了一個更大場地和更多觀眾的比賽，小朋友還是很童真，回來仍是該吃該玩、該怎麼練習，也沒有什麼大變化」。好好透露有一隻別人送的Labubu公仔，也覺得市面多炒價而不願多買，反而十分雀躍談及很喜歡之前出外到意大利和澳洲比賽，「因為意大利雪糕很好吃，還有可以到海邊也不錯」。

