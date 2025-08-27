全運｜國家隊13歲滑板少女鄭好好生日願望惠州主場奪金　鄭母稱女兒奧運過後心態如初 (19:15)

明報記者 余瑋 廣州直擊

鄭好好於2021年陝西全運及去夏的巴黎奧運，分別以9及11歲成滑板項目及國家隊年紀最小的運動員，隨即成為該屆焦點為人熟悉。今次她在廣東省二沙體育訓練中心接受香港傳媒訪問期間，巧遇回家鄉訓練的國家隊跳水巨星全紅嬋，對方更趁熱鬧上前主動拿出手機，跟年輕5歲的鄭好好自拍合照。

粵港澳全運會將於11月10至11日於惠州體育學校舉行滑板項目賽事，上屆全運得14名的鄭好好，3年前由中山搬到有多個專業滑板場的惠州方便省隊訓練，由家出發到訓練基地只需3公里車程，她也高興地稱「練完就可很快回家」，今次在主場出戰全運也倍感親切，「在惠州和廣州比賽有安心感覺，畢竟在這訓練了兩年。本月生日時許了很多願望，其中一個就是希望可拿到全運冠軍。最近也在學很多新動作和一些『大招』，希望可在全運使出來」。

鄭好好7歲開始玩滑板，首戰奧運得第18名後，稱「人生經歷多了一點」，自覺現在比賽不會分外緊張。為備戰全運，她現在每天平均訓練5小時，受訪時隨身攜帶的滑板，僅使用一個月板面已有不少損耗，亦承認臨近全運期間，難免要向學校請假多一點以專心備戰。相比奧運時長高了不少，好好不擔心因而影響動作靈敏度，「畢竟有些動作之前已經很熟練」。

鄭好好的母親王哲為支援女兒除了舉家到惠州，也擔任廣東省滑板隊的翻譯，以便隨時陪伴女兒左右。鄭媽媽回想當初讓女兒上好幾個運動興趣班，最終挑選感覺好好最喜歡的，然後堅持至今，「她小時候很好動，很喜歡戶外運動，當時我看到滑板時，直覺她應該會喜歡，就給她嘗試」。她認為滑板運動能鍛鍊小朋友「耐挫力」和提高「逆商」，「其實滑板90%時候都會失敗，過程中可啟發遇到困難時如何解題、如何堅持下去的思路和勇氣」。

鄭媽媽也感覺女兒奧運過後一如既往享受玩滑板，「對她來說就是去了一個更大場地和更多觀眾的比賽，小朋友還是很童真，回來仍是該吃該玩、該怎麼練習，也沒有什麼大變化」。好好透露有一隻別人送的Labubu公仔，也覺得市面多炒價而不願多買，反而十分雀躍談及很喜歡之前出外到意大利和澳洲比賽，「因為意大利雪糕很好吃，還有可以到海邊也不錯」。

