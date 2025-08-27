網球｜史拿衛冕美網首擊輕勝　稱「很高興能再次健康」　施維雅達晉次圈賀偶像Taylor Swift訂婚 (18:49)

史拿上周在辛辛那堤公開賽決戰西班牙籍宿敵卡路士艾卡拉斯期間，因身體不適退賽屈居亞軍，之後其健康一直成為焦點，但24歲的他終在美網首圈以行動證明無恙，以6：1、6：1、6：2大勝哥派華後說：「我感覺身體狀態很好。最近幾天訓練得不錯，很高興能再次健康起來。」他的次圈對手是去屆第3圈淘汰塞爾維亞籍名將祖高域的澳洲籍好手樸比連。

同日過關的男單種子球手尚有德籍的阿歷山大薩維利夫、澳洲籍的迪文亞及意籍的梅薩迪等，而2014年冠軍克羅地亞籍的36歲老將則被23號種子哈薩克籍的布歷克淘汰。

女單方面，2022年冠軍的次號種子波蘭籍的施維雅達，以6：1、6：2輕取哥倫比亞籍球手艾蘭高，成為首個連續65場WTA級別首圈比賽勝出的女球手。24歲的她賽後恭賀35歲的偶像美國樂壇天后Taylor Swift，與同齡的美式足球員Travis Kelce訂婚。同日過關的種子球手尚有美籍的嘉奧芙、溫網亞軍安森莫娃及日籍的大坂直美等，而國家隊的王欣瑜亦順利打入次圈。此外，已在女單出局的45歲美籍名將「大威」維納絲威廉絲仍未結束美網之旅，理由是賽會已為她發女雙外卡資格，將伙拍22歲的加拿大籍選手莉拉費蘭迪絲出戰。

