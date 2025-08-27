羽毛球｜鄧謝配世界賽躋身混雙16強　李卓耀男單過頭關 (18:01)

應屆亞洲賽冠軍的鄧謝配今屆以5號種子出戰，直入次圈下面對世界排名第35的利華迪／文達莉，雙方過去曾4次交手，最近1次已是3年前的馬來西亞公開賽混雙16強，當時鄧俊文／謝影雪直落兩局勝出，他們今仗首局中段亦順利拉開14：7，終以21：16先拔頭籌。

來到次局，兩奪世界賽銅牌的鄧謝配雖初段四度落後，但其後連取4分以9：6反超，並一直穩住領先優勢下，以21：14再下一城，終贏局數2：0晉級16強，對手將是16號種子的印度隊組合加比拿／塔妮莎卡絲度。另邊廂，國家隊的「世一」頭號種子組合馮彥哲／黃東萍則在次圈意外以局數1：2反負丹麥隊的基斯甸臣／寶雅出局。

其他港將方面，一哥李卓耀今晨在男單首圈以21：9、21：17擊敗瑞典隊球手波克拿，今晚將再與德國隊代表法比安路夫爭入16強；伍家朗亦將在同晚硬碰10號種子兼東道主星將基士圖波波夫。盧善恩及馬子雪則在女單首圈分別以直落兩局不敵馬來西亞隊的莉特莎娜、印尼隊好手華達妮，無緣晉級。