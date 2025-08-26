明報新聞網
即時體育

英超｜利物浦16歲小將絕殺10人紐卡素　偕阿仙奴熱刺開季兩連捷　哥頓為領紅道歉 (19:10)

利物浦今晨（26日）藉在英超「地標」的16歲小將安古莫夏補時10分鐘施絕殺，作客以3：2險勝完半場前有主將安東尼哥頓直接領紅的紐卡素，賽後與榜首阿仙奴和次席熱刺同是開季兩連捷，「喜鵲」則與另外7支球隊未開齋。

利物浦前鋒加普在35分鐘助攻中場賴恩格雲貝治先拔頭籌。完上半場前，紐卡素的安東尼哥頓剷跌「紅軍」中堅華基爾雲迪積克直接領紅。下半場開賽僅1分鐘，加普又橫傳新兵前鋒伊基迪基射成2：0，卻被「喜鵲」中場般奴古馬雷斯及鋒將奧索拿分別於57和88分鐘破門扳平2：2。

紅軍主帥史諾在補時5分鐘換入哈維艾利洛和安古莫夏，造就後者5分鐘後成為贏波英雄。當時穆罕默德沙拿右路橫傳予蘇保斯拉爾，但他故意一漏讓安古莫夏第一時間射入，鎖定3：2勝局，並令在英超「地標」的他以16歲零361天之齡，成為隊史最年輕入球者，也助紅軍能與阿仙奴和熱刺同成兩戰兩勝的球隊。紅軍下場英超將在下周日晚主場與「兵工廠」合演榜首大戰。

利物浦隊長基爾雲迪積克賽後稱，紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克近期欲轉投紅軍的風波為此役火上加油，又為安古莫夏建殊功感欣慰，卻叮囑對方「必須繼續努力和保持謙卑」。安古莫夏8歲時加入車路士接受青訓，去年轉到紅軍，上季只曾在英格蘭足總盃上陣1次，並由2023年開始，依次代表英格蘭U15、U16和U17共出賽24次和共斬獲6球。

此外，安東尼哥頓賽後為自己的魯莽行為導致被逐公開道歉，且表示賽後有與雲迪積克對話，而哥頓曾效力的愛華頓宣布，已與來自英冠球隊修咸頓的翼鋒迪比寧簽約4年，據報總轉會費4200萬鎊（約4.4億港元），另被曼聯冷落的前鋒海倫據報有望外借至上季意甲冠軍拿玻里。

