全運｜國家隊韻律泳姊妹「主場」爭冠力圖大滿貫　教練：愛徒奧運奪金後更有想法 (18:45)

明報記者 余瑋 廣州直擊

來到廣東省二沙體育訓練中心，是廣東韻律泳隊的訓練基地，泳池牆上國旗下顯眼看到「拼搏」兩個大字。巴黎奧運兼杭州亞運雙金得主王柳懿與王芊懿將第4次參與全運，她們過去3屆曾贏得團體賽金牌，雙人賽僅得銀牌和銅牌，生於深圳的她們今次只參與雙人賽，力求在廣東「主場」、比賽場地的江門體育中心游泳館奪金。

巴黎奧運過後，王氏「姊妹花」休息了4個月，今年7月通過體能測試後展開有系統訓練備戰全運，每天朝九晚六平均訓練約6小時，晚上還要重溫分析訓練片段。妹妹王芊懿感覺經歷奧運後，更從容及享受訓練，「不會給自己太多爭金牌的壓力和想法，而且每個運動員比賽目標都是爭取第一名」。她解釋韻律泳比賽有新規則，一些腿上動作難度分有變化，比重提高了藝術分，如轉體和旋轉動作分數更高，因此「大家都是站在同一起跑線上」，她們會以奧運奪金的自選動作為基礎，再配合新規則做一些修改，期望整套動作變得更豐富。

採訪拍照舉勝利手勢都一致的王柳懿與王芊懿，去年9月升讀香港教育大學教育博士課程，修讀體育教育與運動科學。姊姊王柳懿稱，畢竟香港氣候和飲食跟深圳很相似，過去一年挺適應來港讀書，「能感受到老師學生特別熱情有愛，也在學習中學到很多不同東西」。完成一個學年後，她們預計再多2至4年便會畢業。由於在廣州專注備戰全運，王柳懿稱這段時期多以網上上堂，或定期約見老師交流課程上遇到的困難。

訓練中心的入口處，有貼堂教練姓名和列出目標承擔多少面金牌。廣東省韻律泳隊教練王九莉表示，將派出15人參與下月在青島展開的全運韻律泳資格賽，最終選出10人出戰11月13至15日舉行的決賽。她認為王氏姊妹奧運後技術與成熟度兼備，開始有很多自己想法和建議，與教練有更好互動，今次主攻雙人賽目標一定是衝金，從而達成大賽金牌「大滿貫」，「運動員年輕時要求怎麼做就模仿，她們年輕時技術基礎練得很好，很專注、很聽話。今年一月回來訓練後，我覺得她們比以前訓練更有自己節奏和想法，拿到奧運金牌後自信程度不一樣，身心狀態很成熟，做動作駕馭能力更強」。她認為兩名同為28歲的愛徒，有能力3年後再戰一屆奧運；至於8名團體賽成員年齡介乎16至22歲，將「努力爭取前3名」。

