全運｜國家隊韻律泳姊妹「主場」爭冠力圖大滿貫　教練：愛徒奧運奪金後更有想法 (18:45)

去夏巴黎奧運贏得韻律泳雙人及團體賽兩面金牌的國家隊雙胞胎姊妹王柳懿與王芊懿，正在廣東專注備戰年底舉行的粵港澳全運會。教練王九莉認為兩名愛徒奧運過後更成熟、更有想法，在「主場」出擊將爭取首在全運雙人賽奪冠，從而達成大賽金牌「大滿貫」。

明報記者 余瑋 廣州直擊

來到廣東省二沙體育訓練中心，是廣東韻律泳隊的訓練基地，泳池牆上國旗下顯眼看到「拼搏」兩個大字。巴黎奧運兼杭州亞運雙金得主王柳懿與王芊懿將第4次參與全運，她們過去3屆曾贏得團體賽金牌，雙人賽僅得銀牌和銅牌，生於深圳的她們今次只參與雙人賽，力求在廣東「主場」、比賽場地的江門體育中心游泳館奪金。

巴黎奧運過後，王氏「姊妹花」休息了4個月，今年7月通過體能測試後展開有系統訓練備戰全運，每天朝九晚六平均訓練約6小時，晚上還要重溫分析訓練片段。妹妹王芊懿感覺經歷奧運後，更從容及享受訓練，「不會給自己太多爭金牌的壓力和想法，而且每個運動員比賽目標都是爭取第一名」。她解釋韻律泳比賽有新規則，一些腿上動作難度分有變化，比重提高了藝術分，如轉體和旋轉動作分數更高，因此「大家都是站在同一起跑線上」，她們會以奧運奪金的自選動作為基礎，再配合新規則做一些修改，期望整套動作變得更豐富。

採訪拍照舉勝利手勢都一致的王柳懿與王芊懿，去年9月升讀香港教育大學教育博士課程，修讀體育教育與運動科學。姊姊王柳懿稱，畢竟香港氣候和飲食跟深圳很相似，過去一年挺適應來港讀書，「能感受到老師學生特別熱情有愛，也在學習中學到很多不同東西」。完成一個學年後，她們預計再多2至4年便會畢業。由於在廣州專注備戰全運，王柳懿稱這段時期多以網上上堂，或定期約見老師交流課程上遇到的困難。

訓練中心的入口處，有貼堂教練姓名和列出目標承擔多少面金牌。廣東省韻律泳隊教練王九莉表示，將派出15人參與下月在青島展開的全運韻律泳資格賽，最終選出10人出戰11月13至15日舉行的決賽。她認為王氏姊妹奧運後技術與成熟度兼備，開始有很多自己想法和建議，與教練有更好互動，今次主攻雙人賽目標一定是衝金，從而達成大賽金牌「大滿貫」，「運動員年輕時要求怎麼做就模仿，她們年輕時技術基礎練得很好，很專注、很聽話。今年一月回來訓練後，我覺得她們比以前訓練更有自己節奏和想法，拿到奧運金牌後自信程度不一樣，身心狀態很成熟，做動作駕馭能力更強」。她認為兩名同為28歲的愛徒，有能力3年後再戰一屆奧運；至於8名團體賽成員年齡介乎16至22歲，將「努力爭取前3名」。

