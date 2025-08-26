明報新聞網
即時體育

港超｜東方新球季再換血　盧比度認前5已滿足　將簽日籍射手補強 (15:11)

港超球會東方今早（26日）在將軍澳足球訓練中心公開操練，主教練盧比度提到今季各隊陣容紛紛補強，勢必迎來另一個艱難球季，先把聯賽目標定為踢入前5。球隊連續兩季征戰亞冠盃2，他坦承同組勁敵實力雄厚，期望球員享受其中、展現競爭力。

東方上季聯賽季軍作結，並在高級組銀牌和足總盃膺雙冠王，周五晚上8時新球季揭幕戰在旺角大球場迎戰傑志。東方體育會副主席游永強透露今季班費與上季8位數相若，「不過資源上有點調動，令效果更加好」。他表示固然希望球隊爭逐冠軍，「不過都要面對現實，其他友隊都加大資源，競爭比較大、要爭，當然我們仍會全力以赴」。他盼望球隊續利用亞洲賽舞台，讓本地小將發光發亮，「去年吳宇曦在亞冠盃2建功，闖出一條出路。我們會繼續讓年輕球員登上國際舞台，機會就有，他們自己爭取」。

東方今季輸出中場馬希偉、後衛亞歷斯祖和賓紀文外流中國聯賽，另有轉投理文的上季香港足球先生兼神射手巴科爾、前鋒巴杜姆等6名外援離隊。球隊今夏尚未添置外援射手，游永強稱前線仍會補強；盧比度則率先透露新兵為日籍9號射手，此前不在日本聯賽效力，預計下周抵港報到。惟他強調新前鋒並非要取代巴科爾，「所有人都會將他與巴科爾比較，但我不會期望別人如巴科爾一樣單季入32球，能夠過來幫忙已經很好」。

東方上月底曾赴台出戰台中磐石國際足球盃，分別以0：3不敵德國第5級別球隊紅白艾倫及1：1賽和台中Futuro；及後前往順德進行季前集訓。談到新球季展望，盧比度再次估計今季非常艱難，能踢入聯賽前5名爭標組已很滿足，「每一隊都變得更強，理文招兵買馬，傑志聘用了出色的教練，就九龍城、東區的陣容也很好。今季不會有容易的比賽，看來要受一些苦」。

東方連續兩屆征戰亞冠盃2，今季與日職球隊大阪飛腳、越南冠軍南定FC及泰國代表拉查布里同處F組。東方上屆分組賽1勝5負包尾，盧比度稱這次一樣毫無壓力，只需享受其中，「我們就是與對手不同水平，這些球隊都是大灑金錢。面對艱難的比賽，嘗試去享受，保持競爭力和好形象」。

新援方面，東方今季有左閘姚浩明回巢，另簽入年輕中場劉君正和前鋒張廣然。從北區來投的劉君正稱，來到東方確實有加盟大球會的感覺，「訓練強度好高，大家都有一定能力和水平，變相練波質素都很好，相信自己在這環境下會有大進步。隊內球員曾合作過的不多，但東方像個大家庭，大家都很歡迎我」。他提到亞洲賽是吸引他加盟誘因之一，期望來季爭取正選之餘，也能交出入球等實質貢獻。

外援方面，東方簽入上季在泰國落班的前理文翼鋒基華尼頓。這名34歲巴西籍翼鋒稱很高興回到香港，倒戈理文不會有特別感覺，「我踢過很多球隊，對它們都很感恩，但現在我是東方球員，未有其他感覺」。他提到一直期望與盧比度合作，形容對方是「香港最佳教練」，「我在理文期間已不時與他交流，當他邀請加盟後，就像願望成真」。他又誇讚巴科爾是「瘋子」，但自己與對方踢法不同，未感覺肩負入球重擔，「我效力理文5年的貢獻良多，就如巴科爾在東方一樣，希望如以前一樣不斷協助隊友」。

