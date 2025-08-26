明報新聞網
即時體育

網球｜黃澤林美網首圈直落3盤擊退主場球手高華斯域　男單殺入次圈再寫歷史 (01:59)

21歲港隊一哥黃澤林（Coleman）今晨（26日）初戰大滿貫成人組正賽，在美國網球公開賽男單首圈以直落3盤擊敗較自己世界排名高逾百位的美籍球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic）勇闖次圈，再寫香港網壇歷史，成為公開賽年代以來首名男子港將在大滿貫正賽取勝。

最新世界排名第173位的黃澤林今屆第2次出戰美網成人組男單賽事，上周他在外圍賽連過3關後，破天荒殺入正賽圈，成為大滿貫踏入公開賽年代以來，首名躋身正賽的港隊男將。來到今晨改打5盤3勝制（外圍賽3盤2勝制）的正賽，黃澤林於首圈面對世界排名第71位的東道主球手高華斯域，首盤雙方拉鋸至末段，Coleman在第10局把握4次破發分機會，終戰至「刁時」打破對方發球局，先贏一盤6：4。

次盤黃澤林在首局發球被力迫下保住不失，並戰至第4局再度破發，一度拉開局數4：1，不過高華斯域其後還以顏色連取3局扳平，雙方其後再陷拉鋸局面，但沉着應戰的Coleman在第11局化解破發危機「刁時」取勝後，再於第12局又一次關鍵時刻破發，再贏一盤7：5。

第3盤雙方再度勢均力敵，黃澤林在第7局一度面臨被破發危機，但最終化險為夷再度力保不失，結果戰至決勝局下Coleman贏細分7：4，以7：6再贏一盤，激戰2小時26分鐘後直落3盤取勝。

Coleman殺入次圈後將面對世界排名第85位的澳洲籍球手阿當禾頓，雙方此前曾兩度交手各勝一次，包括去年ATP泰國暖武里挑戰賽8強，當時黃澤林以直落兩盤取勝；而今年3月的邁阿密公開賽32強，則由禾頓以盤數2：1險勝。

黃澤林賽後表示：「真的很高興，我都不知怎樣去形容。我會先休息一天，想想如何部署下場比賽。能做到前人未試過做到的事，對我來說非常重要。很感謝大家的支持，希望這場勝仗可以讓之前未認識我，以及剛認識我的球迷都可以繼續支持我。在香港當網球運動員並不簡單，來到這些大場面很多人覺得我不行，但我要證明給大家知道我是可以做到的。」

相關字詞﹕網球 黃澤林 美網 美國網球公開賽 男單 高華斯域 體育 編輯推介

