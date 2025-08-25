明報專訪｜法國劍擊前世界冠軍拿科訪港再鬥張家朗　讚香港劍壇持續進步　勉小將保持信念與決心 (23:57)

粵港澳全運會將於今年11月舉行，香港將承辦劍擊、高爾夫球、七人欖球等共8個項目，青途發展社區發展協會（青途）策劃一系列「躍動全運」體驗活動，其中由6名劍擊好手參與名為「劍萃古今‧躍動全運」的表演賽，分別進行花劍、重劍和佩劍的較量，最矚目莫過於現時世界排名第13位的前「世一」張家朗與排名曾高鋸世界第2的法國名將拿科合演本港歷來首次舉行的國際劍擊表演賽，這也是雙方自巴黎奧運8強後相隔逾1年再次交鋒，當時張家朗一度以12：14陷出局邊緣，終連取3分以「決一劍」反勝15：14，締造經典戰役之一，結果張家朗晉級4強後再闖決賽，並在另一經典賽事以「決一劍」擊敗意大利隊星將馬基稱王，成為香港歷來首名衛冕奧運金牌的運動員。

兩人場外早已建立深厚友誼，過去亦多次共同在巴黎集訓，已是第五度來港的拿科今受訪時仍難掩興奮之情，卻笑言對於張家朗在該仗後有了「Comeback King（逆轉之王）」綽號尚未聽聞，但仍對這次對決充滿期待，稱讚對方在兩度奪得奧運金牌後已成為「最偉大的劍手之一」，並表示：「每次與他交手，場面總是精彩絕倫。我們皆為身形高大且擅長進攻的劍手，明天同樣只想為觀眾呈現一場精彩的表演，展現劍擊的真正魅力，劍道上只有發揮最突出的人才能獲勝。」

談及這場表演賽，拿科表明希望讓觀眾真正理解劍擊是一項需要高度專注力與體能的運動，惟他坦言沒有準備任何事情，「這就是我的劍擊風格，我就是個難以預測的人，所以只會根據場上情况隨機應變」。

香港劍擊隊近年屢創佳績，繼張家朗兩奪奧運金牌後，蔡俊彥亦於上月劍擊世界賽男子花劍個人賽破天荒奪金，並首登「世一」寶座。曾為法國隊贏得奧運金、銀、銅牌各一、在世界賽男花個人賽曾兩度奪冠的拿科認為，香港劍壇水平日益提升，當中以男子花劍尤為突出，具備條件明年主辦世界賽。

此外，又向本地年輕劍手送上鼓勵道：「我和香港的小將有很多相似之處，我也是在加勒比海的一個小島長大，沒有人相信我能贏得兩次世界冠軍，因此成功並不取決於你來自哪裏或地方，而是取決於你的決心和信念。」

回望自己踏上劍擊之路的起點，拿科透露一切始於童年的一幕，5歲時透過電視上觀看同在加勒比海瓜德羅普島長大的劍擊界傳奇人物Laura Flessel-Colovic贏得1996年亞特蘭大奧運女子重劍個人賽金牌，「那一刻深深啟發了我」。自2019年起曾連續5年穩居世界排名前10的拿科又坦言：「我喜歡把自己看成一個總是質疑自己的人，即使身處巔峰，我也總是在尋求進步，因贏得一場比賽後，下一場總會有人試圖超越你。」

巴黎奧運後，為法國主場出戰的拿科因傷病困擾而暫別賽場，國際劍聯（FIE）亦沒有顯示其世界排名，如今他已完全康復，並展開新一輪體能訓練，為重返競技舞台作準備，「我會聽從自己的身體狀况，等到真正達到百分百狀態時，才會決定何時復出」。下月將踏入34歲的他，提及未來目標是劍指2028年洛杉磯奧運男花個人賽獎牌，但他展現灑脫態度，認為劍擊運動員生涯已近無憾，「如果我明天就決定退役，也不會後悔」。

除了劍擊，拿科透露自身對攝影與寫作擁有濃厚興趣，認為這些創作活動與劍擊相輔相成，「這有助於避免陷入憂鬱，也讓我始終保持新鮮的精神能量，專注於劍擊」。積極拓展事業版圖的他亦提到已成立個人經紀公司，與不同人才及品牌合作，進行傳播與行銷項目，「當劍擊生涯告一段落，我或許會成為一名作家或攝影師」。

