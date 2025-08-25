明報新聞網
即時體育

港超｜新球季換新品牌皮球　供應商稱較輕身料入球增　球員認需時適應 (17:31)

港超今早（25日）舉行新球季新聞發布會。運動品牌Kelme未來兩季將提供賽事場地人員制服及比賽足球，同時是5支港超球隊的裝備供應商。Kelme香港營運發展經理李詩倫指出，各隊普遍反映皮球較為輕身，射門更飄對門將構成挑戰，預料新球季入球數量會增加。大埔中場陳肇鈞和九龍城後衛曾錦濤則稱適應新皮球需時，但影響不大。

發布會上展示港超新球季的比賽用球，皮球印上中國香港足球總會、港超聯賽會及港超徽章。李詩倫稱Kelme總公司近年與亞洲足協簽約合作，為亞洲盃、亞冠精英聯賽和亞冠盃2用球，近年對皮球技術、設計頗重視；香港分公司亦認為時機成熟，因此與港超聯賽會磋商合作兩季。他強調品牌致力支持香港足球發展，「用最便宜價錢、最好的質素經營香港足球市場」。李詩倫提到皮球採用熱黏合技術，因此相對比較輕身，5支由Kelme贊助的球隊也反映相同意見，並大膽預計來季港超入球數字將會增加，「中前場球員清楚皮球飄對門將較大挑戰，射門機會隨之增加」。

Kelme今季為應屆港超冠軍大埔、冠忠南區、標準流浪、高力北區及「升班馬」東區供應球衣等裝備，李詩倫提到品牌起初與流浪和北區合作，慢慢消化到有能力包辦港超球隊所需裝備，故過去兩年更大力發展香港足球市場。過去曾在大品牌任職的他，深明Kelme優勝之處，「我們比其他大品牌更具彈性，大品牌落單做貨需要預早很多時間，可能要提前9個月至1年準備來季。Kelme則可能2至3周可以完成所有訂單，包括各隊特製的主場球衣」。早前曾傳Kelme有意與中國香港足球代表隊合作，惟足總今年2月宣布與Nike延續合作10年，李詩倫坦承與港足合作是品牌終極目標，「大家聽到的風並不是假，但我們難與一些巨型品牌比較，但我已盡了力，搏盡老命去做」。

大埔中場陳肇鈞和九龍城後衛曾錦濤認同皮球較輕身。陳肇鈞指出港超過去幾季用Nike皮球，品質比較平穩，過去兩星期用上Kelme皮球訓練後已漸漸適應，「大埔大部分球員出過去踢亞洲賽、國際賽，知道不同比賽會用不同品牌的皮球，都要慢慢習慣，但不是大問題」。九龍城隊長曾錦濤則指出，皮球在仿真草和真草球場的體驗有不同，「踢仿草的話皮球比較『跳』，踢真草反而感覺不太差。皮球比較彈，起初踢長波會有啲大力咗」。

