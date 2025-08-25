港超｜擴軍10隊致場次重疊　VAR未覆蓋每仗　足總：不礙公平性 (14:52)

今季港超迎來「升班馬」東區，球隊數目增至10支。賽制由上季三循環，改為首階段雙循環及單循環爭標組及挑戰組。今季港超續由中銀人壽冠名贊助；健康產品動必骼則冠名贊助每場最佳球員獎項，得獎球員可獲得贊助商提供產品和1000元獎金。Kelme未來兩季將提供場地人員制服及比賽足球，而Adidas會繼續提供球證服裝。

除了東方因與操練時間相撞未派球員出席發布會，其餘9隊球員代表輪流發表新球季展望，其中冠忠南區翼鋒艾華表明衝擊冠軍的渴望，更走向獎盃獻吻明志，「我個人已期待這冠軍頭銜多年，希望這座冠軍獎盃容許我觸及它」。

揭幕戰將於周五晚上8時上演，由東方在旺角大球場迎戰傑志。去年聯賽第4名的傑志今季喪失主場優先選擇權，終選擇落戶將軍澳運動場，但在將軍澳翻新完畢前，主場賽事續安排旺角場上演。對於上半季有3隊進駐旺角場，足總總幹事張炎有不擔心對場地構成負荷，「我們就此衡量過，並根據場地負荷能力安排場次，這問題不大」。

傑志早前曾表示有意以啟德青年運動場作為主場，張炎有稱一直爭取港超落戶啟德，但一些細節仍有商討空間，「足總一定要幫球隊爭取最好條件，未有確實計劃之前，不會貿然決定落戶。不單只租金，還有球場相對開揚，很多問題要先解決。是否把球場周圍封住是另一種觀點，希望令場地更專業、更適合舉行港超」。他又透露，在啟德青年運動場舉辦盃賽決賽，是足總探討方向之一。

今季續設VAR協助球證執法，但張炎有提到因參賽隊伍增至10支，部分場次安排同時進行下，未能每仗均設VAR，但強調不影響賽事公平性，「與首屆設VAR時做法相同，各隊設VAR場數應是一樣，不會構成不公」。至於新球季盃賽安排，他表示還需與港超聯賽會商討，詳情容後公布。

沙特超級盃日前在香港順利舉行。足總主席霍啟山形容與沙特足協合作只是開始，未來希望雙方更多互動交流，「沙特足協上周五訪港時，我們安排對方參觀啟德體育園設施，也拜訪文化體育及旅遊局長羅淑佩。透過了解香港政策和場地配套，希望未來將更多比賽帶來香港，也希望讓球員和球迷到沙特培訓或其他交流」。他又證實中國香港足球代表隊10月亞洲盃外圍賽主場鬥孟加拉一仗，將如亞洲足協官網顯示在啟德主場館舉行，期望球迷如6月迎戰印度隊一樣「坐爆啟德」。

此外，文體旅局昨公布「M」品牌改革方案，計劃更集中支持世界級大型體育賽事，限制每半年只資助最多3項表演賽或邀請賽，以及按總評分釐定資助金額。霍啟山不擔心新安排影響舉辦外隊賽，「最重要是比賽性質，相信只要能帶到好波來香港，政府自然會支持」。