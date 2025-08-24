明報新聞網
即時體育

全運會｜保齡球今啟德煞科　港隊團體賽無緣獎牌　廣西江蘇稱王封后 (21:55)

一連3日的粵港澳全國運動會群眾比賽保齡球項目決賽今（24日）在啟德體育園保齡球中心煞科，其中香港特別行政區代表隊在壓軸上演的男、女子5人制貝克賽分別摘得第7及8名，兩者累積團體成績則排第5及9名，皆無緣獎牌。廣西及江蘇隊則奪得男、女子團體金牌。

港隊前日率先參加男女子組個人賽，當中取得第9名的女將譚舜而及排第14名的黃子維，成為隊中最佳成績者；昨日進行的男女子雙人賽中，港隊分別取得第5及第17名成績，今日迎來壓軸的5人制貝克賽，賽事分為早、午兩時段，每隊需完成共18局比賽。每名隊員按1至5號的編號依序接力，每人負責「打一格」，累計總分決出名次。

由麥卓賢、甘兆麟、謝仲賢、謝樂生及黃子維組成的男子港隊，在5人制貝克賽中完成首10局後累積1973分，暫列第4位，隊伍在現場觀眾高呼「香港加油」的熱烈支持下，第13局表現亮眼，打出7次全中（Strike）取得227分，惟最後3局未能突破200分，表現略為回落，終以總分3503分排第7位，連同首兩日的個人賽及雙人賽成績，港隊累積11888總分，整體團體排名第5位。廣西、湖北及四川隊則分奪團體冠、亞及季軍，3隊分差僅介乎3至7分。

女子組方面，港隊派出陳淑嫻、李詠茵、吳紫燕、梁芝榕及譚舜而，隊伍在前10局未能突破200分，僅以1784分暫列第10位，她們隨後表現有所提升，尤其在最後一局打出223分，以總分3273分完賽，排名第8位，再綜合個人賽及雙人賽成績，女子港隊累積總分達10978分，獲得團體第9名。江蘇隊則大幅拋離次名的安徽隊309分下封后；季軍由11362總分的湖北隊摘得。

對於煞科日吸引更多市民入場觀賽，令現場氣氛熾熱，男將麥卓賢賽後坦言令他們感到莫大鼓舞；甘兆麟則承認非常享受比賽過程，「太太、女兒、媽媽及公司同事都親臨現場支持，當我一轉頭看見他們在高聲打氣時，就提醒自己一定要打得更好」。而現任港青代表、隊中唯一以雙手投球的謝樂生，認為雙手與單手打法線度相近，「只是我們在溝通上怎樣可以協調大家，希望每一球盡力打出全中」。

女將李詠茵則表示自今年4月贏出代表隊甄選賽以來，大家一直充滿期待與興奮。她又坦言若以10分為滿分，會給予隊伍7至8分，「期望與現實之間確實存在落差，這是我們必須面對的。雖然這3天已盡了最大努力，但感覺仍有些力不從心，練習時的狀態可能更好」。李詠茵再強調說：「這次全運會讓團隊重新燃起對保齡球的熱誠，我們仍熱愛這項運動，會堅持自己喜歡的事，希望繼續打下去，也許下一屆還會再參與。」

另外，對於港隊代表日前提及場館溫度偏低，中國香港保齡球總會主席劉掌珠在入場觀賽時回應，表明場地必須維持適當的冷度，這是保齡球賽事的標準要求，「因球道上的油在高溫環境下容易蒸發或融化，從而影響球的滾動軌跡與比賽表現，維持場地溫度穩定，有助確保比賽的公平與一致性」。

