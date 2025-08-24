明報新聞網
即時體育

意甲｜迪布尼開咧戰建功　領拿玻里旗開得勝　AC米蘭意外負升班馬寫尷尬歷史 (20:36)

衛冕之師今晨（24日）在意甲新季「開咧戰」，憑一對前英超曼市雙雄中場麥湯米尼及奇雲迪布尼各建一功，作客以2：0擊敗薩斯索羅取得「開門紅」。至於另一意甲傳統豪門AC米蘭，則在新季首戰意外以1：2不敵「升班馬」克雷莫納，隊史首度在主場不敵對方。

拿玻里今仗開賽僅17分鐘，即由前曼聯中場兼上屆意甲最佳球員麥湯米尼近門頭槌先拔頭籌。戰至下半場57分鐘，奇雲迪布尼左路開出罰球，皮球越過人群後彈地「收死」主隊門將入網，最終拿軍憑兩名前英超兵各建一功，終以2：0輕取薩斯索羅旗開得勝。迪布尼賽後表示：「當時我打算將皮球踢至禁區內的危險地帶，看看隊友會否覓得攻門機會。不過這個攻勢變成直接入球，對我而言倒是最好不過的禮物。」

除拿玻里外，「首都狼」羅馬也在開咧戰憑新加盟的韋斯利53分鐘一箭定江山，主場1：0小勝博洛尼亞。不過有意籍名帥艾歷尼回巢領軍的AC米蘭，則爆大冷在聖西路主場1：2不敵克雷莫納，並創下「紅黑軍團」創立近126年以來首度主場不敵克軍的尷尬紀錄。艾歷尼賽後表明非常不滿球隊攻守表現，並直斥「這仗兩個失球若然球員能夠更集中的話，完全可以避免」。

