意甲｜迪布尼開咧戰建功　領拿玻里旗開得勝　AC米蘭意外負升班馬寫尷尬歷史 (20:36)

拿玻里今仗開賽僅17分鐘，即由前曼聯中場兼上屆意甲最佳球員麥湯米尼近門頭槌先拔頭籌。戰至下半場57分鐘，奇雲迪布尼左路開出罰球，皮球越過人群後彈地「收死」主隊門將入網，最終拿軍憑兩名前英超兵各建一功，終以2：0輕取薩斯索羅旗開得勝。迪布尼賽後表示：「當時我打算將皮球踢至禁區內的危險地帶，看看隊友會否覓得攻門機會。不過這個攻勢變成直接入球，對我而言倒是最好不過的禮物。」

除拿玻里外，「首都狼」羅馬也在開咧戰憑新加盟的韋斯利53分鐘一箭定江山，主場1：0小勝博洛尼亞。不過有意籍名帥艾歷尼回巢領軍的AC米蘭，則爆大冷在聖西路主場1：2不敵克雷莫納，並創下「紅黑軍團」創立近126年以來首度主場不敵克軍的尷尬紀錄。艾歷尼賽後表明非常不滿球隊攻守表現，並直斥「這仗兩個失球若然球員能夠更集中的話，完全可以避免」。

其他報道：

拳擊｜曹星如相隔8年再戰職業拳賽 復出戰K.O.菲律賓好手 生涯累積23戰全勝

英超｜阿仙奴破列斯聯兩連捷 基奧基尼斯梅開二度 奧迪加特沙卡齊掛彩 恐下仗難鬥利物浦