即時體育

拳擊｜曹星如相隔8年再戰職業拳賽　復出戰K.O.菲律賓好手　生涯累積23戰全勝 (18:00)

香港拳擊名將曹星如（Rex）今（24日）於菲律賓馬尼拉迎來職業拳擊復出戰，相隔8年再戰職業擂台的他面對菲律賓好手施華奴（Vergilio Silvano），終戰至第5回合以一記勾拳擊中對方後以技術性擊倒制勝，職業拳擊生涯寫下23戰全勝（14次K.O.）戰績。賽後激動落淚的他，表示現在才是另一個新開始，自己仍會不斷求進。

年屆38歲的曹星如自從2017年10月在香港主場擊敗日本籍名將河野公平後休養逾年，翌年底宣布告別職業拳壇，轉為業餘拳手追逐奧運夢。他先後爭取東京及巴黎奧運資格未果，並曾出戰陝西全運和杭州亞運，但始於與獎牌無緣。

相隔近8年重返職業擂台，曹星如今赴菲律賓面對35歲當地好手施華奴，首回合雙方試探後，次回合曹星如稍佔上風主動出擊並一曾擊中對手頭部，此後兩回合曹星如保持優勢持續以組合拳及勾拳攻擊施華奴。戰至第5回合初段，曹星如以一記勾拳重擊對方腹部，令施華奴跪地後表情痛苦並搖頭示意未能續戰，結果Rex以K.O.贏得比賽，職業拳擊生涯寫下23場全勝（14次K.O.）戰績，施華奴生涯戰績則改寫為21勝19負2和（12次K.O.）。

賽後曹星如激動落激，表示自己在場上嘗試打出近月訓練的成果，並多謝各方對他的支持，包括遠道而來的朋友及觀看直播的觀眾，稱「現在才是開始，我會改善自己的不足，希望不喜歡我的人在網上可多給我意見，我會努力繼續改善，希望下一場會有更好的曹星如給大家看到」。

此外，曹星如師弟的24歲本地新星顏樂旻（Lokmond）在同日較早前率先出戰，面對菲律賓籍猛將Bryan Ascano，結果全場漸據上風的他，戰至第3回合時以技術性擊倒取勝，更興奮得做後空翻慶祝。而他連同此仗勝利後，職業生涯累積5戰全勝，延續不敗強勢。

拳擊 曹星如 顏樂旻

