即時體育

英超｜阿仙奴破列斯聯兩連捷　基奧基尼斯梅開二度　奧迪加特沙卡齊掛彩　恐下仗難鬥利物浦 (18:53)

阿仙奴今晨（24日）主場以5：0大勝「升班馬」列斯聯，英超開季兩輪全勝兼不失一球，另一喜訊是新兵前鋒基奧基尼斯在正式賽事開齋兼梅開二度，但壞消息是中場馬田奧迪加特及翼鋒布卡約沙卡先後傷出，恐無緣下周日作客大戰利物浦。

與英超開咧戰作客以1：0挫曼聯的前線正選人腳相比，阿仙奴此役以新兵馬度基取代加比爾馬天尼利，伙拍基奧基尼斯及布卡約沙卡攻堅，但先開紀錄的則是祖利安添巴，這名右閘在34分鐘接應中場迪格蘭賴斯開出角球勁頂破網。38分鐘，「兵工廠」隊長的中場馬田奧迪加特墮地後觸傷肩膀退下火線，由18歲中場尼華尼利入替。添巴及後於上半場補時階段右路直線妙傳沙卡窄位起右腳射成2：0。

下半場接戰至48分鐘，基奧基尼斯左路推大位射入近柱，在英超「開齋」。5分鐘後，沙卡疑因左腳受傷被調離場。56分鐘，添巴門前混戰射入個人這仗第2球，並憑後備入替的新星隊友中場麥斯杜文於末段博得12碼，基奧基尼斯操刀得手個人梅開二度，終助阿仙奴以5：0大捷。值得一提的是，基奧基尼斯埋齋後向攝影機撥頭髮兼扮梳頭，還擊上仗被指撥頭髮多於踢球；而杜文則以15歲零235天之齡，成為英超史上第2年輕上陣球員，僅次於隊友尼華尼利。

繼日前攻擊手夏維斯後，阿仙奴再有奧迪加特及沙卡掛彩，恐無緣下周日作客大戰利物浦，而之後對手依次是諾定咸森林、曼城和紐卡素，堪稱是「地獄賽程」。主帥阿迪達說：「己隊已從上季傷兵嚴重領取教訓，故此今夏活躍於轉會市場。」事實是阿仙奴此仗賽前，已宣布從水晶宮回購昔日曾在兵工廠接受青訓的伊比爾治伊斯，而這名27歲鋒將賽前亦穿上母會戰衣與球迷見面。阿迪達說：「伊斯是一個力量型球員，可為球隊的進攻帶來新戰術。」

此外，基奧基尼斯已憧憬未來，「我認為壓力無處不在，但明白自己將能好好把握機會。我這仗入了兩球，踢足90分鐘有助我更了解球隊，這天棒極了！阿仙奴充滿優秀球員，我相信球隊今季會有所作為」。另阿士東維拉作客以0：1不敵賓福特後兩戰得1分兼無入球，曾執教阿仙奴的主帥艾馬利賽後敦促麾下必須保持冷靜和繼續努力向前。

