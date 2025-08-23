明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

沙超盃｜3日賽事逾7.7萬人入場　羅淑佩稱沙特足總滿意成效　積極考慮來港再辦 (23:26)

沙特超級盃中國香港站過去一周舉行3場賽事後今晚（23日）圓滿結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩賽後總結，今夏一系列球賽活動共吸引超過25萬人次入場，又稱今場場內氣氛熾熱，足見香港球迷的熱情。她提到沙特阿拉伯足總主席對今屆賽事成效十分滿意，稱積極考慮未來再次來港舉辦，反映香港在國際體育舞台上的承辦能力獲高度肯定。

3日沙超盃賽事共有77146人入場，身穿曼聯球衣入場的羅淑佩表示，今年夏天香港的足球盛事接連不斷，從5月底的曼聯訪港、6月亞洲盃外圍賽港足對印度隊，以至7月底利物浦、阿仙奴、AC米蘭及熱刺相繼來港，再加上今次沙特超級盃，為本地及海外球迷帶來連場精彩比賽。她形容香港球迷既文明又熱情，令外隊球員和嘉賓都留下深刻印象。

除了足球盛事，今夏香港同樣舉行多場大型演唱會及文化活動，為旅遊業注入動力。僅在本周後，啟德主場館舉行鄧紫棋（G.E.M.）演唱會、香港大球場上演沙特超級盃、紅館的林家謙演唱會，以及西九戲曲中心的粵劇《大狀王》，過去一周合共吸引逾10萬名觀眾入場，其中約一半為旅客。而當日跨境巴士班次較預期少，顯示不少旅客選擇留港參與其他活動。

羅淑佩又稱，根據數字本月9日及16日兩個周六分別錄得20萬及超過21萬內地旅客人次，創下自2023年2月疫情復常以來非黃金周的單日新高。她形容盛事為零售、餐飲帶來「丁財兩旺」，如啟德零售館演唱會前人流暢旺，部分食肆更延長營業至午夜，銷售額比體育園啟用初期增長逾兩成。

她又提到，香港擁啟德體育園及香港大球場兩大場館，提供舉辦不同類型比賽的資源，有助吸引更多大型國際體育賽事來港，進一步鞏固香港作為盛事之都地位。展望未來，她稱政府將繼續積極引入世界級球隊及文化活動，推動文體旅融合發展，並迎接年底粵港澳全運會等多項國際賽事，並重申盛事不單推廣體育文化，更帶動旅遊及相關行業，為香港注入強大經濟動能，期望未來能與更多國際夥伴合作，讓香港成為亞洲盛事核心。

相關字詞﹕體育 沙超盃 吉達艾阿里 艾納斯 基斯坦奴朗拿度 C朗 編輯推介 羅淑佩

上 / 下一篇新聞