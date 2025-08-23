沙超盃｜3日賽事逾7.7萬人入場　羅淑佩稱沙特足總滿意成效　積極考慮來港再辦 (23:26)

3日沙超盃賽事共有77146人入場，身穿曼聯球衣入場的羅淑佩表示，今年夏天香港的足球盛事接連不斷，從5月底的曼聯訪港、6月亞洲盃外圍賽港足對印度隊，以至7月底利物浦、阿仙奴、AC米蘭及熱刺相繼來港，再加上今次沙特超級盃，為本地及海外球迷帶來連場精彩比賽。她形容香港球迷既文明又熱情，令外隊球員和嘉賓都留下深刻印象。

除了足球盛事，今夏香港同樣舉行多場大型演唱會及文化活動，為旅遊業注入動力。僅在本周後，啟德主場館舉行鄧紫棋（G.E.M.）演唱會、香港大球場上演沙特超級盃、紅館的林家謙演唱會，以及西九戲曲中心的粵劇《大狀王》，過去一周合共吸引逾10萬名觀眾入場，其中約一半為旅客。而當日跨境巴士班次較預期少，顯示不少旅客選擇留港參與其他活動。

羅淑佩又稱，根據數字本月9日及16日兩個周六分別錄得20萬及超過21萬內地旅客人次，創下自2023年2月疫情復常以來非黃金周的單日新高。她形容盛事為零售、餐飲帶來「丁財兩旺」，如啟德零售館演唱會前人流暢旺，部分食肆更延長營業至午夜，銷售額比體育園啟用初期增長逾兩成。

她又提到，香港擁啟德體育園及香港大球場兩大場館，提供舉辦不同類型比賽的資源，有助吸引更多大型國際體育賽事來港，進一步鞏固香港作為盛事之都地位。展望未來，她稱政府將繼續積極引入世界級球隊及文化活動，推動文體旅融合發展，並迎接年底粵港澳全運會等多項國際賽事，並重申盛事不單推廣體育文化，更帶動旅遊及相關行業，為香港注入強大經濟動能，期望未來能與更多國際夥伴合作，讓香港成為亞洲盛事核心。