明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

沙超盃｜吉達艾阿里兩度扳平　互射12碼贏艾納斯　C朗香港大球場入波無緣捧盃 (22:32)

沙特超級盃中國香港站今晚（23日）上演決賽，艾納斯縱40歲葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）射入12碼，但被應屆亞冠精英聯賽盟主吉達艾阿里兩度逼和，法定時間踢成2：2，需互射12碼分勝負，最終吉達艾阿里憑曾效車路士的門將艾度亞文迪救出艾納斯其中一輪12碼，以5：3封王。儘管現場30240名觀眾未能見證C朗在大球場捧盃而回，他亦在大球場寫下個人里程碑，取得加盟艾納斯以來的第100個入球，落力表現足讓球迷如癡如醉。

由C朗領軍的艾納斯幾乎以4強擊敗伊蒂哈德的原陣出擊，只以20歲巴西小將韋斯利取代上場領紅的沙迪奧文尼出任正選翼鋒；對手吉達艾阿里陣中多名曾效歐洲聯賽如艾雲東尼、艾度亞文迪、基斯爾等主力球星悉數正選上陣。雖然現場所見球場高層有不少空位，根據官方公布是役共有30,240人入場，稍遜艾納斯4強對伊蒂哈德的30,653人。財政司長陳茂波亦為座上客，於賽前握手環節更不時從貴賓席以手機拍下現場盛况。

連日皆有大量球迷到C朗及艾納斯下塌的酒店外守候，賽前當艾納斯隊巴離開酒店前往球場時，逾千球迷駐足爭睹C朗風采，場面墟冚。兩隊都有死忠們遠道而至入場支持，分別佔據南北看台一部分座位，其中南看台的吉達艾阿里球迷更帶了寫上中文「攜手走過時光」的橫額甚為矚目，打氣聲勢不輸場內支持C朗的大部分球迷，不過身為風頭躉的C朗仍是全場焦點，每當觸球就立即掌聲如雷。

開賽初段戰情膠着，40歲的C朗在對手嚴密看管下觸球不多。15分鐘，艾納斯取得第一次攻門機會，韋利斯左路接應長傳起右腳燙射，僅僅柱邊出界。艾納斯其後加強施壓，C朗近門22分鐘施展倒掛金鉤，儘管角度太正被對方門將艾度亞文迪輕易沒收，但已贏得全場觀眾興奮狂呼。戰至37分鐘，吉達艾阿里守衞阿里馬拉斯於禁區內手球，球證直指12碼點，C朗眾望所歸親自操刀，勁射中間為艾納斯領先1：0。C朗入球後非常「識做」衝向角球旗位置施展招牌「Siu」轉身180度慶祝姿勢，C朗躉紛紛高呼「Siu」回應，C朗其後更連番向觀眾席振臂高呼示意球迷「大聲啲」，將現場氣氛推至高峰。落後的吉達阿迪里傾力反撲，終在上半場補時階段由曾效AC米蘭及巴塞隆拿的科特迪瓦國腳中場基斯爾勁射省中對手破網，兩軍上半場打和1：1。 

兩軍易邊後踢成均勢，C朗於62分鐘突破防線起左腳抽射「撻Q」。戰至82分鐘，克羅地亞隊中場波素域於禁區頂逼搶截得對手腳下球，直闖禁區燙射破網，為艾納斯再度領先2：1。不過吉達艾迪里未有放棄，巴西籍中堅羅渣伊賓尼斯於88分鐘接應角球頂成2：2，結果兩軍法定時間90分鐘打成平手，由於賽例不設加時，兩軍需以互射12碼定勝負。

艾納斯於頭3輪12碼悉數中鵠，包括打頭陣主射的C朗，惟主射第4輪的艾卡巴利被艾阿里門將艾度亞文迪救出；艾阿里在全場噓聲中仍全數射入，結果以5：3擊敗艾納斯，繼2016年後第二度捧走沙特超級盃。C朗賽後難掩失落，頒獎儀式後將亞軍獎牌送給場邊一名女球迷。據悉兩隊賽後隨即離港。

相關字詞﹕體育 沙超盃 艾納斯 吉達艾阿里 基斯坦奴朗拿度 C朗 編輯推介

上 / 下一篇新聞