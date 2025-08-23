沙超盃｜吉達艾阿里兩度扳平　互射12碼贏艾納斯　C朗香港大球場入波無緣捧盃 (22:32)

由C朗領軍的艾納斯幾乎以4強擊敗伊蒂哈德的原陣出擊，只以20歲巴西小將韋斯利取代上場領紅的沙迪奧文尼出任正選翼鋒；對手吉達艾阿里陣中多名曾效歐洲聯賽如艾雲東尼、艾度亞文迪、基斯爾等主力球星悉數正選上陣。雖然現場所見球場高層有不少空位，根據官方公布是役共有30,240人入場，稍遜艾納斯4強對伊蒂哈德的30,653人。財政司長陳茂波亦為座上客，於賽前握手環節更不時從貴賓席以手機拍下現場盛况。

連日皆有大量球迷到C朗及艾納斯下塌的酒店外守候，賽前當艾納斯隊巴離開酒店前往球場時，逾千球迷駐足爭睹C朗風采，場面墟冚。兩隊都有死忠們遠道而至入場支持，分別佔據南北看台一部分座位，其中南看台的吉達艾阿里球迷更帶了寫上中文「攜手走過時光」的橫額甚為矚目，打氣聲勢不輸場內支持C朗的大部分球迷，不過身為風頭躉的C朗仍是全場焦點，每當觸球就立即掌聲如雷。

開賽初段戰情膠着，40歲的C朗在對手嚴密看管下觸球不多。15分鐘，艾納斯取得第一次攻門機會，韋利斯左路接應長傳起右腳燙射，僅僅柱邊出界。艾納斯其後加強施壓，C朗近門22分鐘施展倒掛金鉤，儘管角度太正被對方門將艾度亞文迪輕易沒收，但已贏得全場觀眾興奮狂呼。戰至37分鐘，吉達艾阿里守衞阿里馬拉斯於禁區內手球，球證直指12碼點，C朗眾望所歸親自操刀，勁射中間為艾納斯領先1：0。C朗入球後非常「識做」衝向角球旗位置施展招牌「Siu」轉身180度慶祝姿勢，C朗躉紛紛高呼「Siu」回應，C朗其後更連番向觀眾席振臂高呼示意球迷「大聲啲」，將現場氣氛推至高峰。落後的吉達阿迪里傾力反撲，終在上半場補時階段由曾效AC米蘭及巴塞隆拿的科特迪瓦國腳中場基斯爾勁射省中對手破網，兩軍上半場打和1：1。

兩軍易邊後踢成均勢，C朗於62分鐘突破防線起左腳抽射「撻Q」。戰至82分鐘，克羅地亞隊中場波素域於禁區頂逼搶截得對手腳下球，直闖禁區燙射破網，為艾納斯再度領先2：1。不過吉達艾迪里未有放棄，巴西籍中堅羅渣伊賓尼斯於88分鐘接應角球頂成2：2，結果兩軍法定時間90分鐘打成平手，由於賽例不設加時，兩軍需以互射12碼定勝負。

艾納斯於頭3輪12碼悉數中鵠，包括打頭陣主射的C朗，惟主射第4輪的艾卡巴利被艾阿里門將艾度亞文迪救出；艾阿里在全場噓聲中仍全數射入，結果以5：3擊敗艾納斯，繼2016年後第二度捧走沙特超級盃。C朗賽後難掩失落，頒獎儀式後將亞軍獎牌送給場邊一名女球迷。據悉兩隊賽後隨即離港。