即時體育

網球｜黃澤林美國網球公開賽男單外圍賽過3關　首港人躋身正賽圈 (02:30)

21歲港隊一哥黃澤林（Coleman）今晨（23日）出戰美國網球公開賽男單外圍賽最後一圈，結果他以直落兩盤6：3、6：4擊敗英籍球手比利夏里斯（Billy Harris），寫下香港網球壇歷史新一頁，成為史上首名在公開賽年代躋身大滿貫成人組正賽圈的男單球手。

世界排名第174位的黃澤林去年初戰美網成人組，最終戰至外圍賽次圈止步，今屆他續由男單外圍賽第一圈打起，首仗以直落兩盤6：4、6：2淘汰世界排名第159位的盧森堡籍球手洛迪殊後，次圈再以4：6、6：3、7：5，盤數2：1反勝世界排名第131位的意籍球手積簡迪，突破去年次圈的個人最佳大滿貫成人組戰績。

黃澤林今晨在外圍賽第3圈面對世界排名第151位的英籍球手比利夏里斯，吸引大量球迷入場力撐，廣東話打氣聲不絕，更有球迷大喊「黃澤林勁揪」助威。首盤雙方前5局互保發球局後，Coleman在隨後一局把握機會首度破發，拉開局數4：2，終先贏一盤6：3。

次盤黃澤林首局乘勇再度破發，其中致勝局分更以一記邊線超身球取得，令全場掌聲如雷。不過夏里斯在隨後一局還以顏色追平局數1：1。第3局他一度再取破發機會，但力戰至「刁時」後被對方力保不失。沉着應戰的Coleman在第5局再取得兩次破發機會並成功得手，雖然他在隨後一局曾落後0：30，但他續憑出色的發球及適時上網的戰術連取4分保發，拉開局數4：2。結果他保住優勢終再贏一盤6：4，力戰1小時17分鐘後以直落兩盤取勝，破天荒殺入美網男單正賽圈，成為首名在公開賽年代躋身大滿貫正賽圈的香港男單球手，而他首圈對手將是世界排名第71位的26歲美籍球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic）。

賽後黃澤林受訪時笑言這場勝利對其職業生涯及人生是重要的里程碑，自己仍未消化寫下歷史這件事，但很高興自己做到香港網壇前人做不到的事，並勉勵港人都要和他一樣相信自己可以走得更遠。談及此仗，他透露過去與夏里斯曾交手兩次各勝一仗，亦相信在硬地場與對方實力不相伯仲，為這仗發揮感到滿意，接下來他會稍作休息，好好準備正賽首圈的賽事。

值得一提的是，香港網壇史上曾有葉觀雄及蔡國蘅在業餘年代曾出戰溫布頓錦標賽正賽，而黃澤林則成為1968年進入公開賽年代後，首名晉身大滿貫正賽的香港男單球手。

