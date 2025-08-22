明報新聞網
即時體育

沙超盃｜吉達艾阿里明晚決賽鬥艾納斯　艾雲東尼無懼眾多C朗球迷入場：更有動力爭冠 (18:58)

沙特超級盃中國香港站明晚（23日）8時在香港大球場上演決賽，由葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的艾納斯大戰應屆亞冠精英聯賽盟主吉達艾阿里，爭逐沙特聯新季首項錦標。對於預計續有眾多C朗球迷入場支持艾納斯，艾阿里的英格蘭國腳艾雲東尼也感覺無人希望他們獲勝，惟稱這樣只會激發球員更有動力爭冠。

艾納斯vs.吉達艾阿里 港台電視32台 周六晚上20：00直播

由森立體育主辦、中國香港足球總會及沙特阿拉伯足總聯合支持的沙超盃首次移師香港舉行。艾納斯周二晚4強憑沙迪奧文尼及新兵祖奧菲歷斯各建一功，10人應戰下以2：1擊敗有賓施馬及尼高路簡迪等法國前國腳在陣的伊蒂哈德，連續兩屆入決賽，C朗能否在香港大球場捧盃，需再過一關面對吉達艾阿里，這支亞冠精英聯賽盟主周三晚4強憑中場基斯爾梅開二度及前英超兵艾雲東尼建功，以5：1大炒踢少一人的艾卡迪沙。

決賽賽前記者會今午在金鐘JW萬豪酒店舉行。今夏接掌艾納斯的佐治捷西斯此前3領希拉爾贏得沙超盃，這名71歲葡籍主帥對這次爭取個人第4個沙超盃充滿信心，「我們會帶同冠軍獎盃回到利雅德」。他提到此戰重點不單是兩隊爭逐榮譽，「比賽將會向世界展示沙特足球的發展程度，也是一場精彩的足球盛會，球迷們都會為艾納斯和C朗而來」。對於文尼上仗領紅無緣決賽，捷西斯承認痛失主力對球隊攻守均有影響，「然而我深信明天取代擔正的球員將會交出表現，幫助球隊爭勝」。

同場出席記招、今夏由巴塞隆拿免費來投的34歲西班牙籍中堅恩尼高馬天尼斯，不足兩周準備為新東家爭逐首項冠軍，稱十分享受新環境，「職業生涯踢決賽機會不多，我們已準備就緒，內部十分團結」。他又稱加盟以來非常享受其中，「球迷對我們充滿愛和歡迎，我保證會不懈地努力爭冠」。

另邊廂，吉達艾阿里英格蘭國腳射手艾雲東尼，期待繼亞冠精英聯後再次參與決賽及能夠完成任務捧盃而回。面對4強有眾多香港球迷入場支持C朗及艾納斯，東尼笑言大家都希望艾阿里在這場決賽落敗，「我們總是在其餘3隊之後才操練，令場地狀况很差，感覺可能是最不受歡迎的一隊，不過這樣只會激發我們鬥心，更有動力爭冠。我會繼續爭取入球，但明仗勝利比入球更重要」。

同場出席的艾阿里37歲德國籍少帥馬泰斯謝素表示，能夠在開季前參與決賽令人興奮，並敬重經驗豐富的佐治捷西斯，「不過決賽不存在友誼，我們會再次竭盡所能」。此外，有沙特傳媒問及是否會用指定球員限制對方中場波索域時，謝素立即不滿說：「如果你掌握確切資訊，想寫就寫出來，但不要用球員或教練的片言隻語製造謠言，這是在殺死沙特聯賽和足球」。

相關字詞﹕體育 沙超盃 艾納斯 吉達艾阿里 C朗 基斯坦奴朗拿度 艾雲東尼 馬泰斯謝素 佐治捷西斯 恩尼高馬天尼斯 編輯推介

