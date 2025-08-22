乒乓｜黃鎮廷陳顥樺WTT歐洲大滿貫男雙勇奪決賽　明鬥國家隊爭冠 (21:00)

33歲港隊老大哥黃鎮廷自去年10月起伙拍20歲後輩新星陳顥樺即擦出火花，今年已先後在WTT挑戰賽太原站奪亞及薩格勒布站封王。來到WTT歐洲大滿貫，世界排名第8的「黃陳配」以6號種子身分出賽，首圈輪空後先於次圈以局數3：1淘汰斯洛伐克隊組合，再於8強以同樣比數力克頭號種子的韓國隊組合安宰賢／林鐘勳。

黃陳配今於男雙4強面對4號種子的日本隊星級組合張本智和／篠塚大登，首局力戰至「刁時」先負10：12，其後連贏兩局11：6、11：1反超後，雖在第4局負6：11被扳平，但二人在決勝局早段打出3：0攻勢後確立領先優勢，即使末段被追至8：7，但黃陳配此時再強攻連取3分，以11：7奠勝，以局數3：2擊敗勁敵，殺入明晚的決賽，面對今在另一場4強以直落3局淘汰新加坡隊的國家隊3號種子林詩棟／黃友政，爭奪首座大滿貫錦標。

另外，國家隊「世一」孫穎莎於女單8強以局數4：1擊退日本隊名將伊藤美誠，將與隊友陳熠爭入決賽。

其他報道：

港超｜流浪900萬班費劍指爭標組 李輝立談續約艾力司失敗感失望 「現在回來求我也不要」

網球｜黃澤林美網外圍賽殺入男單第3圈再締港將歷史 距正賽圈差一步