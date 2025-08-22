明報新聞網
即時體育

全運｜保齡球決賽今啟德開打　湖北代表稱王封后　港隊明轉戰雙人賽爭佳績 (23:35)

一連3日的粵港澳全國運動會群眾比賽保齡球項目決賽今（22日）在啟德體育園保齡球中心展開，率先舉行男、女子個人賽，香港特別行政區代表隊各派出5將參戰，其中最高排名的是獲得第9名的女將譚舜而。同來自湖北省的張平及方繼萍則在男、女子組稱王封后。明日將舉行男、女子雙人賽。

今屆全運會群眾賽事首次加入保齡球項目，同時是本港首次主辦的全運會賽事，今於啟德保齡球中心TopBowl揭幕。個人賽採用6局制，分早、午、晚3個時段進行，總分累計最高分者勝出。港隊有曾出戰3屆亞運的麥卓賢、甘兆麟、謝仲賢、謝樂生及黃子維參加男子個人賽。早上時段登場的黃子維以總分1236分排名第14名兼獲得港隊最高排名；甘兆麟雖在下午甫開賽首局連續打出6次全中（Strike），但之後表現略為回落，經過6局後合共獲1112分，排第68名；同一時段的隊友麥卓賢取得1233分，位列第15名；最後一輪晚上時段出戰的謝仲賢及謝樂生則分獲第24、69名。湖北省的張平則以1339分奪冠。

38歲的甘兆麟賽後直認今天僅發揮六至七成的水平，「可能因氣溫過低，導致肌肉出現輕微抽筋，比賽期間仍需穿着發熱羽絨背心保暖」。談及比賽初段與尾段的表現落差，他坦言球道狀况與練習時有明顯差異，加上需與採用「飛碟」打法的內地球手同場競技，亦帶來意想不到的挑戰，「這種情况在練習時從未遇過，比賽中花費時間思考應對策略」。他又笑言：「女兒觀看兩局後便坐下來看電話，我打不到全中，她就感到不太開心了。」

麥卓賢亦承認初段已花費時間討論應使用那一種磨球方式，大量消耗精神、時間和體力，「這次可說是一場『鬥捱』的比賽，整體分數普遍偏低，平時常見的250至260分，今天難以出現。」他再與甘兆麟將在明午3時20分再戰男子雙人賽，爭奪獎牌。

女子組方面，港隊派出陳淑嫻、李詠茵、吳紫燕、梁芝榕及譚舜而，其中譚舜而表現最為突出，以總分1198分位列第9名；李詠茵以1112分排名第34位；吳紫燕取得1104分，排第38位；陳淑嫻以1102分位居第39位；梁芝榕則以1075分完賽，排名第51。冠軍由湖北省選手方繼萍奪得，以1236分登頂。

談及比賽中的挑戰，李詠茵表示：「以往代表港隊出外比賽時，外國球手多採用與香港相似的『曲球』打法，而內地的『飛碟』打法則較為罕見，但在今次全國性賽事中，港隊的打法反而成為小眾，無法預測球道變化。」她亦提到有香港市民特意請假入場支持，預計周末將有更多人到場打氣，氣氛有望更加熱烈。此外，李詠茵與梁芝榕將於明日下午出戰女子雙人賽，續為港隊爭佳績。

此外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨現場為一眾港隊代表打氣，當港將們打出全中時，她隨即拍掌表示支持，逗留約1小時期間亦與同場的全運會統籌辦公室主任楊德強及中國香港保齡球主席劉掌珠交談。

保齡球 全運會 全運 啟德 體育

