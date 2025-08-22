港超｜流浪900萬班費劍指爭標組　李輝立談續約艾力司失敗感失望　「現在回來求我也不要」 (15:32)

流浪上季聯賽9隊中排名第7，並於香港足總盃打入決賽，終以1：3反負東方失冠。球隊上季贏得首屆港超U22聯賽冠軍後，新球季延續培養年輕球員方針，會長莫耀強透露班費約900萬元，與上季相若。會方今日又與保師足球會（Boas）簽訂新協議，繼續攜手推動青訓。莫文韜提到去年球隊U22球員在港超合共累積5000分鐘上陣時間，較其他球會平均3000分鐘高出35%，強調搞青訓「絕對唔係得個講字」。流浪今季教練團成員包括潘文廸、黃展鴻、林嘉緯、盧均宜、黃祉敦和張偉康；至於理文前顧問陳鴻平今日亦現身，他透露在流浪職銜同為顧問，並在日常操練給予小將建議。

流浪新兵除了日籍中場岡本玲仁回巢，並簽入加納籍後衛阿博斯、韓籍後衛金玟圭、阿根廷籍中場彭尼加斯，土炮則有後衛韋健豪和門將葉嘉宇回巢。28歲的葉嘉宇兩年前經高等法院審訊裁定強姦罪成，判監5年3個月；今年6月高院上訴庭指原審法官錯誤引導陪審團，裁定葉上訴得直，撤銷定罪及擱置判刑。如今重返流浪再戰職業球壇，他透露與李輝立聯絡後獲得落班機會，強調對足球的熱愛始終如一，「之前發生很多事，一路對踢波有熱誠，以前的事不想太多、講太多，現在專心踢波。始終好多年沒踢職業，目標先爭取正選。經驗我覺得自己有的，但要慢慢重拾狀態」。

李輝立則坦承重簽葉嘉宇的決定曾獲管理層反對，「但不能夠以有色眼鏡看人家。况且我們沒有門將，為何不給予他機會？嘴巴長在別人身上，自己憑良心做事」。他形容葉嘉宇為人不壞，「只是兒女私情處理不好」。流浪今季有兩名門將艾力司和盧兆崎離隊，李輝立透露兩人均為續約未果、坦言失望，「我給予艾力司8年時間，不然他不可能成為本地球員。他要求高5、6倍人工、包住，還有一個不合理條件是說要代表港足，要場場正選。他說有兩間本地球會找他，我怎會不知行情？現在回來求我也不要，我說會培養新人。你都30幾歲人，咪黐住香港隊教練，叫佢介紹球會畀你囉」。

至於去年外借泰丙芭堤雅城的19歲小將趙正宇，因傷被終止借用後消聲匿跡。李輝立透露趙與流浪尚有合約，今年2月回港曾隨隊操練數日，惟現時未有聯絡「又不出席訓練，又不知他踢邊隊，自己害自己」。他又寄語下月轉戰西班牙第5級別聯賽的黃韜霖踢出名堂，「回來香港不要『過我一棟』，報答翻我」。

流浪上季煞科戰爆冷大勝理文，間接讓大埔後上封王；新季獲「綠戰士」外借中場馮冠鳴、林樂賢和翼衛鄭子森。29歲的馮冠鳴形容是「好的暫別」，希望透過外借爭取最多出場機會。流浪擁有多名年輕球員，馮冠鳴笑言：「他們令我心境變得年輕，而不是變老了。」

隊長射手劉智樂上季各賽事錄得18個入球，刷新港超華人單季入球紀錄，季後落選港足名單惹來外界熱議。他強調會繼續做好自己，入選港足機會則隨緣，「不是因為外界聲音和壓力才思考自己要做什麼，而是為了自己和球隊的成績。代表隊教練有自己看法，可能他需要的前鋒類型不是用來入球，這不是自己能控制」。

標準流浪下周六港超首戰，將於下午4時作客香港仔運動場鬥冠忠南區。