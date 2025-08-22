明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜黃澤林美網外圍賽殺入男單第3圈再締港將歷史　距正賽圈差一步 (04:35)

港隊一哥黃澤林（Coleman）今晨（22日）出戰美國網球公開賽男單外圍賽次圈，激戰2小時14分鐘後以盤數2：1擊敗意籍球手積簡迪（Matteo Gigante），職業生涯首闖此項大滿貫外圍賽第3圈，並寫下港將在大滿貫男子成人組最佳成績，距踏上正賽舞台只差一步。

現時世界排名第176位的黃澤林，今年第2次參戰美國公開賽成人組，去年初試啼聲下於外圍賽次圈止步的他，今屆率先在外圍賽首圈以直落兩盤6：4、6：2淘汰世界排名第159位的盧森堡籍球手洛迪殊。

黃澤林原定昨晨出戰外圍賽次圈，但因天雨關係賽事延後一日至今晨舉行，此仗他面對世界排名第131位的意籍球手積簡迪，首盤雖曾破對手發球局，但同時兩度被破發，先輸一盤4：6。次盤Coleman及時回勇，第一發球得分率由68%急升至87%，破發次數亦與首盤對調，終贏6：3扳平盤數。

決勝盤黃澤林早段破發後一度拉開局數4：2，但及後他被對手連取3局反超，幸而他在隨後一局力保發球局之餘，更在關鍵的第11局破發，現場有球迷更以廣東話大喊「Coleman加油」及「香港勁揪」為其打氣。結果他在第12局的發球局取勝，終再贏一盤7：5，激戰2小時14分鐘後贏盤數2：1，殺入外圍賽最後一圈，對手將是英籍球手比利夏里斯（Billy Harris）與哈薩克籍球手古古舒堅（Mikhail Kukushkin）勝方，若取勝將可破天荒首度躋身美網正賽圈。

相關報道：

網球｜黃澤林直落兩盤輕取對手　美網躋身男單外圍賽次圈

其他報道：

網球｜艾蘭妮/華華索利衛冕美網混雙 暗批賽會改制重單打星將參賽 「這獎盃屬於所有缺席的雙打選手」

相關字詞﹕黃澤林 網球 美網 美國網球公開賽 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞