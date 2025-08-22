網球｜黃澤林美網外圍賽殺入男單第3圈再締港將歷史　距正賽圈差一步 (04:35)

現時世界排名第176位的黃澤林，今年第2次參戰美國公開賽成人組，去年初試啼聲下於外圍賽次圈止步的他，今屆率先在外圍賽首圈以直落兩盤6：4、6：2淘汰世界排名第159位的盧森堡籍球手洛迪殊。

黃澤林原定昨晨出戰外圍賽次圈，但因天雨關係賽事延後一日至今晨舉行，此仗他面對世界排名第131位的意籍球手積簡迪，首盤雖曾破對手發球局，但同時兩度被破發，先輸一盤4：6。次盤Coleman及時回勇，第一發球得分率由68%急升至87%，破發次數亦與首盤對調，終贏6：3扳平盤數。

決勝盤黃澤林早段破發後一度拉開局數4：2，但及後他被對手連取3局反超，幸而他在隨後一局力保發球局之餘，更在關鍵的第11局破發，現場有球迷更以廣東話大喊「Coleman加油」及「香港勁揪」為其打氣。結果他在第12局的發球局取勝，終再贏一盤7：5，激戰2小時14分鐘後贏盤數2：1，殺入外圍賽最後一圈，對手將是英籍球手比利夏里斯（Billy Harris）與哈薩克籍球手古古舒堅（Mikhail Kukushkin）勝方，若取勝將可破天荒首度躋身美網正賽圈。

相關報道：

網球｜黃澤林直落兩盤輕取對手 美網躋身男單外圍賽次圈

其他報道：

網球｜艾蘭妮/華華索利衛冕美網混雙 暗批賽會改制重單打星將參賽 「這獎盃屬於所有缺席的雙打選手」