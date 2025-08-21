乒乓｜黃鎮廷陳顥樺WTT歐洲大滿貫男雙闖4強穩奪牌　鬥日本隊爭入決賽 (22:17)

世界排名第8的「黃陳配」今屆賽事首圈輪空後，於次圈以局數3：1擊敗斯洛伐克隊組合，晉級8強。二人今仗面對曾在上月美國大滿貫男雙4強以1：3告負的韓國隊組合安宰賢／林鐘勳，雙方首局激戰至「刁時」，由黃陳配以15：13先拔頭籌，次局再以11：8取勝，將局數拉開至2：0。世界排名第2的安宰賢／林鐘勳雖在第3局以11：7扳回一城，但黃陳配於第4局重整旗鼓，以11：5奠定勝局，終以局數3：1晉級4強，成功報回美國大滿貫一敗之仇。

其他項目方面，港將杜凱琹伙拍朱成竹雖在女雙以獲7號種子身分出戰，輪空首圈下卻在次圈以直落3局12：14、8：11、7：11飲恨，無緣8強。至於橫濱冠軍賽稱王的日本隊好手張本智和，則以局數2：3不敵安宰賢，在男單16強止步。

