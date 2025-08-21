明報新聞網
網球｜艾蘭妮/華華索利衛冕美網混雙　暗批賽會改制重單打星將參賽　「這獎盃屬於所有缺席的雙打選手」 (20:05)

美國網球公開賽今早（21日）率先決出混雙冠軍，上屆盟主的意大利組合艾蘭妮/華華索利，在決賽以盤數2：1挫施維雅達/卡斯柏魯迪組成的波蘭及挪威組合衛冕。賽會今屆為令混雙比賽「吸睛」和增加商業利益而改制，以豐厚獎金吸引單打球星組隊參賽，並佔據了相當席位，被批評已淪為表演賽，而艾蘭妮賽後則語帶雙關，稱「這獎盃屬於所有缺席的雙打選手」。

美網男、女單打及雙打正賽將於明天抽籤，下周一開戰，但混雙首圈早於昨天已展開，艾蘭妮/華華索利今早在決賽以6：3先拔頭籌，次盤被3號種子施維雅達/卡斯柏魯迪以7：5扳平，其後「艾華配」在決勝盤10：6奠定勝局，蟬聯冠軍，在爭議聲中結束今屆混雙比賽。

美網賽會今屆就長期受球迷冷落的混雙大改革，其一採用3盤兩勝短盤制，意思是每盤4局勝、打和4：4後「搶五」，決勝盤改為「搶十」，決賽則用回舊制6局勝、搶七和決勝盤搶十；其二是將32隊參賽隊數減半，比賽日縮為兩天，為鼓勵單打星將出席，將冠軍獎金增至100萬美元（約780萬港元），吸引了卡路士艾卡拉斯、施維雅達、祖高域、阿歷山大薩維利夫等出賽，但直接令不少頂尖混雙組合缺席，而從上屆美網冠軍「艾華配」亦只能是7支以「外卡」參賽隊伍之一，便可窺見新制對專攻混雙的選手不友善。

事實是今屆美網開鑼前，上述「苛政」已被一向參加女單和雙打的彭古拉狠批，這名與英籍球手德拉柏組成的美網混雙首號種子的美籍球手說：「賽會在沒有及早通知球手下，擅自改變規則，這處理方式實不太好。」而奪標的艾蘭妮賽後亦為同行發聲，「這獎盃屬於所有缺席的雙打選手」；華華索利則說：「若我們今屆首圈被雷芭堅娜/費利斯組合淘汰，便會打擊整個混雙項目，而且我相信人們，曾以為我倆會不敵對方，但現已證明該想法是錯誤的。這次勝利對我們是非常重要的。」至於施維雅達則不忘稱讚艾華配「證明混雙選手的戰術，遠比單打球手高明」。

此外，網壇男單「世一」史拿證實日前在辛辛那堤公開賽男單決戰艾卡拉斯期間，因感染病毒退賽，而因病棄戰美網混雙的他據報近日情况好轉，有望在美網男單展開衛冕之路，但在2014年奪得美網男單亞軍的35歲日籍名將錦織圭卻因背傷不能參賽。此外，嘉奧芙昨證實與教練馬菲戴利「分手」，後者今年曾協助該名世界排名第3的美籍名將奪得今屆法網女單冠軍。

網球 美國網公開賽 混雙 決賽 衛冕 艾蘭妮 華華索利 施維雅達 卡斯柏魯迪 卡路士艾卡拉斯 史拿 祖高域 彭古拉 錦織圭 嘉奧芙

