明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜44歲門將法比奧破施路頓上陣紀錄　披甲1391場足壇最多　領富明尼斯晉自由盃8強 (17:29)

44歲巴西籍門將法比奧（Fabio Deivson Lopes Maciel）昨（20日）為巴甲球會富明尼斯在主場出戰南美自由盃，於16強次回合正選披甲迎戰阿美利加，職業生涯累積披甲1391場，超越英格蘭名宿門將施路頓保持的足壇職業賽最多上陣紀錄。

法比奧昨為富明尼斯在自由盃16強次回合正選上陣，終領球隊以2：0零封對手，兩回合計贏4：1晉級，並完成球員生涯第1391場比賽。據健力士紀錄，75歲英籍門將施路頓早前以1390場成為足壇史上上陣場數最多球員，如今終由同屬門將的法比奧打破其紀錄。

44歲的法比奧於1997年在祖家巴西展開職業球員生涯，未曾外流的他先後效力華斯高及高士路等巴甲球隊，在後者更效力了16年之久，至2022年轉會富明尼斯至今，未曾為巴西國家隊一隊上陣的他加盟富明尼斯後一直佔據正選，是該隊前屆首奪自由盃的功臣之一。法比奧抵達里程後說：「我要多謝在我生命中出現過的所有人，最重要的還有隊友們，我很感恩，但如果沒有神一切都不可能發生。」

另一方面，周一在主場出戰巴甲慘負華斯高0：6的山度士，陣中球星尼馬今晨（21日）在訓練基地被自家球迷斥責表現不濟，尼馬為此表示球會正努力求進。山度士目前只排聯賽第16位，僅以較佳得失球差領先隨後身處降班區的維多利亞。

其他報道：

英超｜阿仙奴「截擊」熱刺心頭好　勢簽水晶宮鋒將伊斯

相關字詞﹕法比奧 富明尼斯 巴甲 南美自由盃 阿美利加 門將 英格蘭 施路頓 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞