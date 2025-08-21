足球｜44歲門將法比奧破施路頓上陣紀錄　披甲1391場足壇最多　領富明尼斯晉自由盃8強 (17:29)

法比奧昨為富明尼斯在自由盃16強次回合正選上陣，終領球隊以2：0零封對手，兩回合計贏4：1晉級，並完成球員生涯第1391場比賽。據健力士紀錄，75歲英籍門將施路頓早前以1390場成為足壇史上上陣場數最多球員，如今終由同屬門將的法比奧打破其紀錄。

44歲的法比奧於1997年在祖家巴西展開職業球員生涯，未曾外流的他先後效力華斯高及高士路等巴甲球隊，在後者更效力了16年之久，至2022年轉會富明尼斯至今，未曾為巴西國家隊一隊上陣的他加盟富明尼斯後一直佔據正選，是該隊前屆首奪自由盃的功臣之一。法比奧抵達里程後說：「我要多謝在我生命中出現過的所有人，最重要的還有隊友們，我很感恩，但如果沒有神一切都不可能發生。」

另一方面，周一在主場出戰巴甲慘負華斯高0：6的山度士，陣中球星尼馬今晨（21日）在訓練基地被自家球迷斥責表現不濟，尼馬為此表示球會正努力求進。山度士目前只排聯賽第16位，僅以較佳得失球差領先隨後身處降班區的維多利亞。

其他報道：

英超｜阿仙奴「截擊」熱刺心頭好 勢簽水晶宮鋒將伊斯