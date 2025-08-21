明報新聞網
即時體育

英超｜阿仙奴「截擊」熱刺心頭好　勢簽水晶宮鋒將伊斯 (17:13)

據多間英媒報道，近期盛傳勢投熱刺的水晶宮鋒將伊比爾治伊斯，日前獲阿仙奴「截擊」得手，這名27歲英格蘭國腳已同意加盟兒時曾效力的「兵工廠」，轉會費預計達6800萬鎊（約7.15億港元）。

近季在水晶宮表現活躍的伊比爾治伊斯，今夏轉會傳聞不斷，近期曾盛傳熱刺與這名可擔任翼鋒及進攻中場的英格蘭國腳「好事近」，但阿仙奴日前有前鋒夏維斯疑膝傷缺席操練，傷勢未明下，據報會方決定出手「截擊」，開出高價力斟伊斯。轉會專家羅曼奴昨透露，伊斯已極速同意加盟阿仙奴，並有望在短期內落實交易，轉會費預計約6800萬鎊。

事實上伊斯曾在2006年至2011年效力阿仙奴青年軍，惟最終被會方放棄，他在2022年受訪時曾談及往事，並直言自己的夢想就是效力阿仙奴，「當時我被放棄時真的很傷心，大哭了一場。不過那次挫折幫助了我很多，令我更堅強地面對困境」。

另外，盛傳欲投利物浦的瑞典國腳前鋒阿歷山大伊沙克，日前公開斥責紐卡素違背承諾後，會方昨發聲明反駁並否認指控，並表示球會立場是着眼如何令球隊走在最佳的方向，強調希望伊沙克留隊的立場不變。

至於在英超首輪力戰下不敵利物浦的般尼茅夫，昨落實以2510萬鎊（約2.64億港元）由德甲的利華古遜購入25歲翼鋒艾特利，簽約5年。

相關字詞﹕英超 阿仙奴 熱刺 伊斯 轉會 水晶宮 紐卡素 伊沙克 般尼茅夫 體育 編輯推介

