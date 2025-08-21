匹克球｜羽毛球名宿陳念慈匹克球香港公開賽業餘組取第4　「場地相近技術易上手」 (19:40)

業餘組賽事採用發球得分制，單局先取11分為勝。在1991年從羽毛球界退役的陳念慈，今有報名參戰女單50歲或以上（3.5分或以上水平）項目，這名64歲前羽毛球世界賽混雙金牌得主雖在第2組首輪以「刁時」10：12不敵來自新加坡的Pini Lee，但她在第2、3輪分組賽分別11：4、11：7擊敗香港及另一新加坡球手，結果取得2勝1負，小組次名晉級4強。不過她在4強面對香港球手Barbara Yuen，以5：11落敗需跌入銅牌戰，陳念慈其後再面對曾在小組賽交手的Pini Lee，此戰再次以11：15飲恨，無緣獎牌。

接觸匹克球約1年的陳念慈賽後接受本報訪問，表示匹克球與羽毛球在多方面頗為相似，「對於我們有球拍運動背景的人來說，匹克球在技術上相對容易上手，場地大小也與羽毛球相近，但比賽所用的球是圓形，打起來需要適應其上旋與下旋的變化」。

談及相隔逾十多年後再次於比賽中面對落後局面，陳念慈又坦言並未感到緊張，反而更專注於展現自己所設定的技術與戰術，「我嘗試透過調動對手的位置，例如將對手從後場調動至前場，並成功達成預期策略，因此感到非常開心」。

同為發球得分制的職業組方面，則採用3局2勝制，每局先取11分為勝。其中前港隊網球代表的陳詠悠，先在女單資格賽首圈以直落兩局11：6、11：4淘汰日本籍球手佐脇京，其後在次圈「香港內訌」同樣以直落兩局11：5擊敗文君媛；林映雪則在首圈以直落兩局11：5、11：9淘汰印尼籍球手Toya Karina，次圈亦在「香港打吡」以直落兩局11：4、11：3輕取王悅，雙雙晉級正賽。

陳詠悠賽後認為自己只要能維持穩定狀態便能出線，「匹克球的其中一項挑戰，是每場比賽須迅速適應不同比賽的用球和場地環境」。參與匹克球運動約兩年的林映雪亦對自己的表現感到滿意，尤其在情緒掌控和狀態調整方面，她亦提及母親也有親自到場觀賽，「平時參賽多是獨自一人，這次有家人的支持令我倍感鼓舞」。

