即時體育

匹克球｜羽毛球名宿陳念慈匹克球香港公開賽業餘組取第4　「場地相近技術易上手」 (19:40)

一連4日的PPA亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽今（21日）起在啟德體藝館開鑼，賽會率先舉行職業組各項目的資格賽，主場出擊的香港球手陳詠悠及林映雪在女單資格賽連闖兩關，成功晉級正賽。至於羽毛球前港將兼現任香港賽馬會見習騎師訓練學校校長的陳念慈，也有出戰業餘組賽事，她在女單分組賽獲2勝1負出線，惟其後在4強及銅牌戰皆惜負，僅獲「梗頸四」與獎牌緣慳一面。

業餘組賽事採用發球得分制，單局先取11分為勝。在1991年從羽毛球界退役的陳念慈，今有報名參戰女單50歲或以上（3.5分或以上水平）項目，這名64歲前羽毛球世界賽混雙金牌得主雖在第2組首輪以「刁時」10：12不敵來自新加坡的Pini Lee，但她在第2、3輪分組賽分別11：4、11：7擊敗香港及另一新加坡球手，結果取得2勝1負，小組次名晉級4強。不過她在4強面對香港球手Barbara Yuen，以5：11落敗需跌入銅牌戰，陳念慈其後再面對曾在小組賽交手的Pini Lee，此戰再次以11：15飲恨，無緣獎牌。

接觸匹克球約1年的陳念慈賽後接受本報訪問，表示匹克球與羽毛球在多方面頗為相似，「對於我們有球拍運動背景的人來說，匹克球在技術上相對容易上手，場地大小也與羽毛球相近，但比賽所用的球是圓形，打起來需要適應其上旋與下旋的變化」。

談及相隔逾十多年後再次於比賽中面對落後局面，陳念慈又坦言並未感到緊張，反而更專注於展現自己所設定的技術與戰術，「我嘗試透過調動對手的位置，例如將對手從後場調動至前場，並成功達成預期策略，因此感到非常開心」。

同為發球得分制的職業組方面，則採用3局2勝制，每局先取11分為勝。其中前港隊網球代表的陳詠悠，先在女單資格賽首圈以直落兩局11：6、11：4淘汰日本籍球手佐脇京，其後在次圈「香港內訌」同樣以直落兩局11：5擊敗文君媛；林映雪則在首圈以直落兩局11：5、11：9淘汰印尼籍球手Toya Karina，次圈亦在「香港打吡」以直落兩局11：4、11：3輕取王悅，雙雙晉級正賽。

陳詠悠賽後認為自己只要能維持穩定狀態便能出線，「匹克球的其中一項挑戰，是每場比賽須迅速適應不同比賽的用球和場地環境」。參與匹克球運動約兩年的林映雪亦對自己的表現感到滿意，尤其在情緒掌控和狀態調整方面，她亦提及母親也有親自到場觀賽，「平時參賽多是獨自一人，這次有家人的支持令我倍感鼓舞」。

