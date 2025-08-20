沙超盃｜吉達艾阿里大勝10人艾卡迪沙　周六晚決戰艾納斯　官方公布逾2萬人入場 (22:21)

頂替希拉爾參賽的吉達艾阿里，此戰盡遣門將艾度亞文迪、翼鋒馬列斯和前鋒艾雲東尼3名前英超兵。上季沙特聯殿軍艾卡迪沙則有今夏以6825萬歐元（約6.21億港元）從阿特蘭大加盟的意大利國腳射手列迪古擔正。

艾卡迪沙開賽8分鐘靠翼鋒基斯度化巴亞傳中，後衛加斯頓艾華利斯近門頭槌建功領先。吉達艾阿里只落後4分鐘並藉界外球攻勢，由巴西籍翼鋒加連奴「手榴彈」丟入禁區，基斯爾乘敵衛頭槌頂後，門前輕鬆一控一射扳平。28分鐘，球證翻看視像裁判（VAR）發現艾卡迪沙中場蘭迪斯禁區內犯手球判12碼，艾雲東尼主射得手反超前。吉達艾阿里31分鐘再由馬列斯傳中予安素米洛特頭槌再下一城，42分鐘再因對手的基斯度化巴亞踩中羅渣伊賓尼斯，經VAR覆核後領紅被逐，獲多踢一人優勢；終在補時再由馬列斯傳中予基斯爾頭槌頂入，半場以4：1遙遙領先艾卡迪沙。

艾卡迪沙換邊後一口氣作出3個調動，但未能扭轉苦戰局面。吉達艾阿里61分鐘再藉加連奴傳中，令艾卡迪沙的前西班牙國腳後衛拿祖費南迪斯不慎擺烏龍；艾雲東尼80分鐘曾再把皮球送入網內，但旁證指越位在先判詐糊。吉達艾阿里終以5：1大勝，決賽鬥艾納斯。

吉達艾阿里主帥馬泰斯謝素在賽後記者會說，儘管球隊首個失球可以避免，仍盛讚麾下反應及時，「球員一直專注在比賽計劃，而且執行得很細緻。在獲得人數優勢後，一直掌控戰局到最後，絕對值得入決賽」。謝素被問到會否對本仗入場人數少感到失望，稱仍感受香港球迷熱情，「能在坐滿觀眾的球場獻技固然美好，但我們不能控制入場人數。我們在香港還是感受到熱切歡迎，一切都很好」。

艾卡迪沙主帥米歇爾則慨嘆此戰發生的事均不利球隊，但拒絕把責任推卸予球證，「那球12碼和紅牌我都看不清，因此不能評論。不過我們今仗很多失球都出現在過去顯得強悍的位置，上季的優勢今仗顯然不見」。

