明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超｜升班馬東區揭面紗　處子球季班費逾500萬　朱志光任體育總監 (18:25)

今季港超唯一「升班馬」東區足球會，今午（19日）在小西灣運動場舉行季前發布會，同場公布傑志前功勳主帥朱志光出任體育總監。朱志光透露球隊班費逾500萬元，但避談成績目標，「要先知道其他球隊實力如何，才能釐定計劃。講到天花龍鳳，都可能做唔到」。

發布會出席嘉賓包括中國香港足球總會主席霍啟山、擔任東區足球會名譽會長的運輸及物流局前局長林世雄等。會方宣布來季推出「東區盛事遊」藍圖，以小西灣運動場舉行的主場賽事作為核心，連結區內景點和食肆。藍圖方向包括安排比賽日設置親子遊戲和運動攤位；並安排場內更方便觀眾購買啤酒，甚至研究容許攜帶寵物入場。

東區上季以港甲第8名完成，季後申請升上港超獲批，球隊新球季保留斯里蘭卡國腳鋒將華仙、前鋒施素高和中場郭子堦等上季人腳。會方上月率先公布由曾外流中超的港腳吳偉超出任主教練，今再宣布由東區居民的朱志光擔任體育總監。曾任傑志主帥、總監等職務的朱志光，提到離開服務長達19年的「藍鳥」時僅輕描淡寫，「感謝前球會過去打造咗朱志光，落咗船唔講船上事。係時候出去試其他嘢，除了日常操練之餘，也要兼顧其他事務」。他強調這次是「開心的離開」，並與傑志會長伍健保持友好。

談到主帥吳偉超，朱志光稱原本對其並不熟悉，僅認識其同屬教練的父親吳志英；相信對方在內地的經驗能協助球員成長，「國內訓練相對刻苦，但香港球員不能太『少爺』，要取中庸之道」。曾在內地球會南通支雲、大連人和長春亞泰擔任助教的吳偉超，今季首度出任主帥，坦言球隊上下仍需時摸索，「球隊第一年踢港超，我和所有球員對此都是一個『問號』。其他球隊對我們不太了解，自己也僅接手一個月。先待開季踢幾場，才知道具體方向」。

新球員方面，東區上月落實簽下入籍兵門將保羅、後衛艾里奧、內援中場顧斌、巴西籍前鋒里奧，以及從理文借用翼鋒張憙延；今日再公布多名新援，包括巴西籍中場雷爾斯（Bruno Luiz）、中堅般奴（Bruno Bianconi）、右閘法華利（Matheus Favali）、塞爾維亞籍中場安迪（Aleksandar Andric）、中華台北隊法裔後衛簡柏庭 （Martin Baudelet），以及土炮前鋒于楊等。

張憙延5月疑捲入蘭桂坊一宗打鬥案，事後被理文處罰內部禁賽至上季完結。他表示有從事件汲取教訓，並會改善生活習慣，「都要向前望，但唔會講太多，會在場上交出表現給大家看，別讓支持自己的人失望」。他上月公布來投時，吳偉超曾評價「需要在體能方面提升，相信在減磅後，可以在隊中有所貢獻」。張憙延認為減磅有成效，「飲食方面有減少，之前放假可能鬆懈了，今季會再落力一點」。他稱希望在東區先爭取穩佔正選，並爭取重返大港腳。從傑志加盟的艾里奧將任隊長，39歲的他稱上季尾曾與藍鳥商討生涯去向，而自己仍想續戰一季，強調與舊東家「好聚好散」。

東區本月初曾到韓國集訓，其間與兩支韓乙（K2）和一支韓丙（K3）球隊友賽；首場聯賽將在8月31日作客深水埗運動場鬥九龍城，9月14日則以小西灣首次主場迎戰傑志。

東區新球季球員名單

門將：23李溢晉、31保羅

後衛：4般奴*、5艾里奧、6法華利*、21簡柏庭*、47鷹取聖*、陳彥熹

中場：8安迪*、10顧斌*、11張憙延、15雷爾斯*、16郭子堦、20麥美倫*、26陳耀祖、44黃政德、88郭浩霖、何家智、楊焯均

前鋒：9里奧*、19施素高*、13華仙*、27于楊

*外援

相關字詞﹕體育 港超 東區 朱志光 吳偉超 編輯推介

上 / 下一篇新聞