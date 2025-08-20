港超｜升班馬東區揭面紗　處子球季班費逾500萬　朱志光任體育總監 (18:25)

發布會出席嘉賓包括中國香港足球總會主席霍啟山、擔任東區足球會名譽會長的運輸及物流局前局長林世雄等。會方宣布來季推出「東區盛事遊」藍圖，以小西灣運動場舉行的主場賽事作為核心，連結區內景點和食肆。藍圖方向包括安排比賽日設置親子遊戲和運動攤位；並安排場內更方便觀眾購買啤酒，甚至研究容許攜帶寵物入場。

東區上季以港甲第8名完成，季後申請升上港超獲批，球隊新球季保留斯里蘭卡國腳鋒將華仙、前鋒施素高和中場郭子堦等上季人腳。會方上月率先公布由曾外流中超的港腳吳偉超出任主教練，今再宣布由東區居民的朱志光擔任體育總監。曾任傑志主帥、總監等職務的朱志光，提到離開服務長達19年的「藍鳥」時僅輕描淡寫，「感謝前球會過去打造咗朱志光，落咗船唔講船上事。係時候出去試其他嘢，除了日常操練之餘，也要兼顧其他事務」。他強調這次是「開心的離開」，並與傑志會長伍健保持友好。

談到主帥吳偉超，朱志光稱原本對其並不熟悉，僅認識其同屬教練的父親吳志英；相信對方在內地的經驗能協助球員成長，「國內訓練相對刻苦，但香港球員不能太『少爺』，要取中庸之道」。曾在內地球會南通支雲、大連人和長春亞泰擔任助教的吳偉超，今季首度出任主帥，坦言球隊上下仍需時摸索，「球隊第一年踢港超，我和所有球員對此都是一個『問號』。其他球隊對我們不太了解，自己也僅接手一個月。先待開季踢幾場，才知道具體方向」。

新球員方面，東區上月落實簽下入籍兵門將保羅、後衛艾里奧、內援中場顧斌、巴西籍前鋒里奧，以及從理文借用翼鋒張憙延；今日再公布多名新援，包括巴西籍中場雷爾斯（Bruno Luiz）、中堅般奴（Bruno Bianconi）、右閘法華利（Matheus Favali）、塞爾維亞籍中場安迪（Aleksandar Andric）、中華台北隊法裔後衛簡柏庭 （Martin Baudelet），以及土炮前鋒于楊等。

張憙延5月疑捲入蘭桂坊一宗打鬥案，事後被理文處罰內部禁賽至上季完結。他表示有從事件汲取教訓，並會改善生活習慣，「都要向前望，但唔會講太多，會在場上交出表現給大家看，別讓支持自己的人失望」。他上月公布來投時，吳偉超曾評價「需要在體能方面提升，相信在減磅後，可以在隊中有所貢獻」。張憙延認為減磅有成效，「飲食方面有減少，之前放假可能鬆懈了，今季會再落力一點」。他稱希望在東區先爭取穩佔正選，並爭取重返大港腳。從傑志加盟的艾里奧將任隊長，39歲的他稱上季尾曾與藍鳥商討生涯去向，而自己仍想續戰一季，強調與舊東家「好聚好散」。

東區本月初曾到韓國集訓，其間與兩支韓乙（K2）和一支韓丙（K3）球隊友賽；首場聯賽將在8月31日作客深水埗運動場鬥九龍城，9月14日則以小西灣首次主場迎戰傑志。

東區新球季球員名單

門將：23李溢晉、31保羅

後衛：4般奴*、5艾里奧、6法華利*、21簡柏庭*、47鷹取聖*、陳彥熹

中場：8安迪*、10顧斌*、11張憙延、15雷爾斯*、16郭子堦、20麥美倫*、26陳耀祖、44黃政德、88郭浩霖、何家智、楊焯均

前鋒：9里奧*、19施素高*、13華仙*、27于楊

*外援