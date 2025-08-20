英超｜沙拿破紀錄三度當選英格蘭球員先生　伊沙克缺席頒獎禮　斥紐卡素違背承諾阻投紅軍 (19:20)

已當選上季英超賽會最佳球員的穆罕默德沙拿，上季亦以29球榮膺神射手，並交出最多的18次助攻，協助利物浦第2次登頂。結果這名埃及國腳在PFA的選舉中，力壓隊友中場阿歷斯麥亞里士打、紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克、曼聯中場般奴費南迪斯、阿仙奴中場迪格蘭賴斯及車路士的高爾彭馬，當選英格蘭球員先生，繼2017/18和2021/22年球季後，破天荒第3次獲此殊榮，成就超越兩度當選的曉士、舒利亞、亨利、基斯坦奴朗拿度（C朗）、加里夫巴利及奇雲迪布尼。

沙拿得獎後說：「感覺是不可思議的，以33歲之齡達此成就是難以置信，感謝投我一票的人。記得10年前，我在車路士未能成功……現在一個來自埃及的球員，在一個頂級聯賽創造了歷史……希望今季能繼續下去。我總能找到讓自己對勝利產生更多飢餓和渴望的辦法。」

此外，入選PFA最佳陣容除了利物浦的沙拿、麥亞里士打、中堅華基爾雲迪積克和賴恩格雲貝治外，還有今夏轉投「紅軍」的般尼茅夫左閘米路斯卻基斯、阿仙奴的賴斯、中堅威廉沙列巴及加比爾馬加希斯、諾定咸森林前鋒基斯活特和門將素斯，以及紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克，而後者是唯一缺席是次頒獎禮的球員，並在社交網站指摘「喜鵲」食言，暗斥會方阻止他今夏轉投紅軍。

伊沙克在聲明中表示：「當其他人指手畫腳時，我保持緘默，但事情已被說得天花亂墜。事實是紐卡素與我有協議，會方早已知道我的離隊立場，他們的信用已蕩然無存，彼此關係已無法維持。我相信離開對大家都好。」惟紐卡素堅稱會留下最佳球員，意味不會讓伊沙斯得逞。另據報伊沙克另一不滿的地方是獲紐卡素承諾加薪，但後者因面對滿足財務可持續性規則的壓力而擱置。

此外，阿士東維拉中場摩根羅渣士當選PFA最佳年輕球員，而其隊友牙買加國腳鋒將里安拜尼則落實外借至羅馬一季。另當選英格蘭球員小姐的是效力上季歐聯冠軍阿仙奴的西班牙國腳中場卡丹堤，而當選最佳年輕球員的是奧莉維亞史密芙，這名加拿大隊中場上月以女足史上最高身價的100萬鎊（約1054萬港元），由利物浦轉投「兵工廠」。

