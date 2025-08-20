明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜NBA中國賽即日起開售　奧尼爾偕MIRROR三子現身球迷日　34歲禾爾宣布退役 (21:20)

相隔6年再在中國舉行的NBA季前賽將於今年10月10日及12日於澳門上演，由布魯克林籃網和鳳凰城太陽交手，今起已公開發售賽事及球迷日的門票，比賽門票價格由澳門幣／港幣488元起，NBA球迷日門票價格由澳門幣／港幣388元起。

NBA中國賽自2019年後重辦，並落實於今年10月10日及12日於澳門上演，由布魯克林籃網與鳳凰城太陽兩度交手，門票即日起公開發售，票價由澳門幣／港幣488元起。此外，賽會亦宣布首度舉辦的NBA球迷日，由4屆NBA總冠軍的名宿「巨無霸」奧尼爾，將偕本地男團MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley），以及說唱歌手歐陽靖（MC JIN），在10月11日下午4時於威尼斯人綜藝館亮相球迷互動活動，而籃網及太陽的球員屆時亦將出席包括技巧挑戰賽、三分球大賽、半場投籃比賽，並有職業入樽好手參與入樽賽，以及有球隊吉祥物和啦啦隊帶來的表演等。

另外，2010年NBA選秀會狀元的34歲控球後衛禾爾（John Wall）經過在聯盟打拚11個賽季後，昨晚（19日）在其個人社交網宣布退役，這名曾5度入選全明星賽的名將表示：「籃球將永遠存在於我的生命中，新的機會也隨之而來。我覺得現在是時候滿懷信心地開啟我的下一個篇章。」

禾爾在2010年選秀會獲華盛頓巫師以首輪第1順位選中，大熱之態成為當屆狀元，新秀年即交出16.4分、4.6個籃板及8.3次助攻，入選最佳新秀陣容一隊，並在年度最佳新秀的投票中僅次於比歷克格芬位列第2。自從2013年至14年賽季起，他更連續5年入選全明星，其間他在2016至17年常規賽貢獻場均23.1分、4.2個籃板及10.7次助攻，榮膺NBA最佳陣容第3隊。

不過，禾爾其後不時遭遇傷病影響，巫師亦將他交易至侯斯頓火箭。他雖在2022年一度加盟洛杉磯快艇，場均仍交出11.4分及5.2次助攻，但為球隊上陣34場後再遭交易兼裁走，自此無緣再返NBA賽場。直至今日，這名34歲名將在社交網透過短片宣布退役，「今天，我離開了球場，但並沒有離開比賽」。他又稱：「籃球將永遠存在於我的生命中，新的機會也隨之而來。我覺得現在是時候滿懷信心地開啟我的下一個篇章。」

至於前屆總冠軍的波士頓塞爾特人，日前獲NBA賽會批准完成賣盤程序後，已故澳門賭王何鴻燊之子何猷君昨在社交網宣布自己將成為新任「綠軍」董事會成員之一，這亦是繼籃網的台灣班主蔡崇信後，歷來第2名入主NBA球隊的華裔商人。

其他報道：

沙超盃｜艾納斯10人應戰2：1挫伊蒂哈德闖周六決賽　逾3萬人入場見證C朗助攻菲歷斯奠勝

沙超盃｜C朗賽後拋球衣贈球迷 大球場形同艾納斯主場 主帥捷西斯盼決賽延續氛圍

相關字詞﹕禾爾 籃球 巫師 NBA中國賽 籃網 太陽 奧尼爾 塞爾特人 何猷君 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞