NBA｜NBA中國賽即日起開售　奧尼爾偕MIRROR三子現身球迷日　34歲禾爾宣布退役 (21:20)

NBA中國賽自2019年後重辦，並落實於今年10月10日及12日於澳門上演，由布魯克林籃網與鳳凰城太陽兩度交手，門票即日起公開發售，票價由澳門幣／港幣488元起。此外，賽會亦宣布首度舉辦的NBA球迷日，由4屆NBA總冠軍的名宿「巨無霸」奧尼爾，將偕本地男團MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley），以及說唱歌手歐陽靖（MC JIN），在10月11日下午4時於威尼斯人綜藝館亮相球迷互動活動，而籃網及太陽的球員屆時亦將出席包括技巧挑戰賽、三分球大賽、半場投籃比賽，並有職業入樽好手參與入樽賽，以及有球隊吉祥物和啦啦隊帶來的表演等。

另外，2010年NBA選秀會狀元的34歲控球後衛禾爾（John Wall）經過在聯盟打拚11個賽季後，昨晚（19日）在其個人社交網宣布退役，這名曾5度入選全明星賽的名將表示：「籃球將永遠存在於我的生命中，新的機會也隨之而來。我覺得現在是時候滿懷信心地開啟我的下一個篇章。」

禾爾在2010年選秀會獲華盛頓巫師以首輪第1順位選中，大熱之態成為當屆狀元，新秀年即交出16.4分、4.6個籃板及8.3次助攻，入選最佳新秀陣容一隊，並在年度最佳新秀的投票中僅次於比歷克格芬位列第2。自從2013年至14年賽季起，他更連續5年入選全明星，其間他在2016至17年常規賽貢獻場均23.1分、4.2個籃板及10.7次助攻，榮膺NBA最佳陣容第3隊。

不過，禾爾其後不時遭遇傷病影響，巫師亦將他交易至侯斯頓火箭。他雖在2022年一度加盟洛杉磯快艇，場均仍交出11.4分及5.2次助攻，但為球隊上陣34場後再遭交易兼裁走，自此無緣再返NBA賽場。直至今日，這名34歲名將在社交網透過短片宣布退役，「今天，我離開了球場，但並沒有離開比賽」。他又稱：「籃球將永遠存在於我的生命中，新的機會也隨之而來。我覺得現在是時候滿懷信心地開啟我的下一個篇章。」

至於前屆總冠軍的波士頓塞爾特人，日前獲NBA賽會批准完成賣盤程序後，已故澳門賭王何鴻燊之子何猷君昨在社交網宣布自己將成為新任「綠軍」董事會成員之一，這亦是繼籃網的台灣班主蔡崇信後，歷來第2名入主NBA球隊的華裔商人。

