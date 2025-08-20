匹克球｜香港公開賽明起會師啟德體藝館　體操名宿李小鵬業餘身分參戰「期待又緊張」 (20:05)

今屆賽事將有來自25個國家或地區，合共104名職業球手和424名業餘球手參賽，包括王康傑、林浚禧、鄧諾瑤、王康怡（Cody）等多名港將，「哥哥」王康傑更與「妹妹」王康怡將組成兄妹組合參戰混雙賽，UPA Asia Trailblazers計劃培育的全部12名亞洲球手同時參戰，其中來自中國內地的龍雨飛、日本的伊藤真侑、澳門的梁豪天（Marco）及印度的Aryaan Bhatia今亦受邀出席賽前新聞發布會，與數名藝人切磋交流。

作為港澳地區唯一入選UPA Asia Trailblazers計劃的代表，梁豪天將於今站參加男子單打、男子雙打及混合雙打3個項目。他亦自稱是「半個香港人」，「能夠參與一項代表自己家鄉的盛事，我認為這是我在匹克球界的美好起點」。被問到接觸匹克球的契機，曾代表中國澳門隊征戰網球賽場的梁豪天再分享道：「一名在加拿大打匹克球的朋友邀請我嘗試，當時我只是和女朋友在網球場上打，後來覺得這項運動上手容易，便開始參賽。某個階段我決定從網球退役，於是全心投入匹克球的世界。」

參與匹克球運動已有兩年的梁豪天又表示將汲取過去賽事的經驗，「香港站在室內場館舉行，體力消耗相對較低，更有利運動員發揮，希望大家都能有好表現」。談到可能在賽事中面對港將王康傑，梁豪天坦言兩人自青少年時期打網球起已是好友，並笑言：「不會因是朋友便感到壓力，在美國訓練期間我已學懂場上無朋友，打好每一分是屬於自己，對手不會感謝你。我反而希望能在場上遇到他！」

至於上一站在馬來西亞勇奪女單冠軍的國手龍雨飛，承認仍在適應場地的特性，「這裏的地面與我平時訓練的場地不太一樣，因此需調整重心」。同場出席活動的賽事董事總經理Kimberly Koh則表明，現時正是在香港舉辦匹克球國際賽的好時機，「匹克球是一項面向社區、社交性強的運動，且易於學習，為球迷和業餘愛好者提供比賽機會」。

另外，曾奪得4面奧運體操金牌的前國家隊名將李小鵬，將以業餘球員身分參加今屆匹克球賽事，這名44歲體操界名宿透露已接觸匹克球逾1年，「退役後曾嘗試多種運動，但匹克球終成為我唯一持續參與的球類運動」。對於首次以業餘身分參賽，他坦言既期待又緊張，「不像體操那樣從小接受專業訓練，我目前水平仍屬業餘。這次參賽的目標很簡單，不丟臉就好」。

