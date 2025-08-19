明報新聞網
即時體育

沙超盃｜C朗賽後拋球衣贈球迷　大球場形同艾納斯主場　主帥捷西斯盼決賽延續氛圍 (23:30)

艾納斯今晚（19日）在香港大球場舉行的沙特超級盃，雖有先開紀錄的沙迪奧文尼上半場領紅被逐，但在40歲葡萄牙籍球星基斯坦奴朗拿度（C朗）助攻予同鄉祖奧菲歷斯建功，在30,653名觀眾見證下以2：1擊敗伊蒂哈德，晉級周六舉行的決賽。艾納斯主帥佐治捷西斯在賽後記者會說，相信八成球迷今晚為C朗而來，希望球迷決賽繼續營造主場氛圍。

在賽事完場後，數名球迷欲衝入球場靠近C朗不果，而C朗相當識做，離場時脫下球衣拋上看台，一名幸運男球迷成功搶得後，興奮得即時穿上。

艾納斯此戰少踢一人仍能擊敗強敵伊蒂哈德。佐治捷西斯賽後認同球迷此戰如將香港大球場轉化成艾納斯主場，希望決賽能繼續擁有這優勢，「我相信今晚有八成球迷是C朗而來。在葡萄牙，人們都未意識到他在全球的影響力。我作為他同鄉，能執教他是我的榮幸，他不只是偉大的球員，更是一名敬業的人。希望決賽繼續座無虛席，大家同時為艾納斯和C朗助威」。

艾納斯決賽有文尼停賽，捷西斯坦承對方是球隊鋒線關鍵一員，但認同其犯規略為魯莽，「以他的豐富作賽經驗，絕對可以避免這情况發生。今仗雖然有70分鐘10人應戰，但球隊保持耐心組織，並成功取得第2個入球；甚至第3球，那球球證認為犯規，但我不同意」

伊蒂哈德主帥白蘭斯則表示，此戰在潮濕天氣作戰倍添難度，又認為球隊不懂把握人數優勢，「艾納斯防守得很好，加上我們防守有點暴露，成為兩隊的微小分野」。他又指出球隊進攻走位欠奉，對此感到失望，「我們下半場未有創造太多入球機會，但謹記這只是球季初段，我們要努力改善」。

沙超盃｜艾納斯10人應戰2：1挫伊蒂哈德闖周六決賽　逾3萬人入場見證C朗助攻菲歷斯奠勝

網球｜黃澤林直落兩盤輕取對手　美網躋身男單外圍賽次圈

拳擊｜曹星如備戰馬尼拉復出戰　月初曾赴當地訓練兩周　冀專注當下拒為生涯設限

